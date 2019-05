Vicente Fernández rechazó trasplante por temor a que donante fuera gay

El cantante mexicano Vicente Fernández, figura de la música ranchera, rechazó recibir un trasplante de hígado por temor de que el donante fuera homosexual o drogadicto, informó este miércoles el diario mexicano Excélsior.

"Me querían poner un hígado de otro cabrón y les dije: 'Yo no me voy a dormir con mi mujer con el hígado de otro güey. No sé si era homosexual o drogadicto'", declaró el cantante al programa 'Primera Mano'.



El intérprete mexicano señaló que en el marco de una gira mundial estaba en Houston, Estados Unidos, cuando en un examen médico le detectaron una 'bolita' en las dos vías biliares, la cual era una formación cancerígena y tuvo que suspender su periplo.



Por esta enfermedad le dijeron que era necesario ser operado mediante trasplante y que, para fortuna suya, el equipo médico consiguió el hígado rápidamente, en dos días.

El cantante mexicano, de 79 años, confirmó que decidió no someterse a la cirugía y abandonó el hospital de Houston pese a que ya estaba listo el hígado para el trasplante. "No me querían dejar salir, me dijeron: Es que ya encontramos su hígado compatible, ya viene el oncólogo", apuntó el cantante en la entrevista.



Fernández contó que decidió vestirse y salirse del hospital cuando le dijeron que por favor usara una silla de ruedas. "Por favor, Don Vicente, váyase en la silla de ruedas, porque si le pasa algo nos cierran el hospital. Me subí a la silla y llegando la camioneta me fui", recordó.

Me querían poner un hígado de otro cabrón y les dije: 'Yo no me voy a dormir con mi mujer con el hígado de otro güey. No sé si era homosexual o drogadicto

El cantante mexicano relató que finalmente le sometieron a una cirugía exitosa y que actualmente se encuentra en una buena condición de salud, ya que de pesar 110 kilos ha bajado hasta los 80 kilos.



En agosto del 2018, Vicente Fernández lanzó su disco 'Más romántico que nunca', la primera producción discográfica desde que se retiró de los escenarios en 2016.

EFE