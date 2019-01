Izquierdo, siniestro y zurdo, afluente / Lenguaje en el tiempo

Pregunta: Izquierdo, siniestro, zurdo: ¿diferencias y similitudes?, Diana Paola Hernández.



Respuesta: Izquierdo, ‘del lado del corazón’, y zurdo, ‘que se vale de la mano izquierda’, son palabras prerromanas, es decir, anteriores a la llegada del latín a la península ibérica. La palabra latina equivalente es siniestro, que por la tradición judeocristiana, según la cual los buenos estarán a la diestra (derecha) de Dios, y los malos, a la siniestra, adquiere los sentidos de ‘malintencionado’, ‘infeliz’, ‘funesto’ y ‘pérdida material considerable’, como se ve en las pólizas de seguros. Las palabras izquierdo y zurdo no tienen en principio la carga negativa de la palabra siniestro.

Afluente



Cita: “Hacia la 1:30 a. m. cayó a aguas del río Magdalena. Su cuerpo apareció el viernes 11 de enero, seis días después de haber caído a este afluente” (El Espectador).



Comentario: Se ha generalizado en periódicos y noticieros de radio y televisión el uso de la palabra afluente como sinónimo de río. No olvidemos que afluente es un río secundario que desemboca en otro principal. Así, el río Tunjuelo es afluente del río Bogotá, y este a su vez lo es del río Magdalena, pero el río Magdalena no es afluente de ningún otro río, pues desemboca en el mar Caribe. No es, pues, apropiado cambiar sin más la palabra río por la palabra afluente.

Se ha vinculado



Cita: “Por estos asesinatos se han vinculado a 295 personas a las investigaciones”. Comentario: La forma correcta de esta frase impersonal (sin sujeto) es con el verbo en singular, “Se ha vinculado a 295 personas”, salvo que se quite la a, “Se han vinculado 295 personas”, pues así hay un sujeto plural pospuesto (“295 personas”), o que se quite el pronombre se, “Han vinculado a 295 personas”, frase en la que hay un sujeto tácito plural, “Las autoridades”.



Varios



“El Puma celebró sus 76 años cantando” (Caracol). Mejor: “El Puma celebró cantando sus 76 años”, pues “celebró cantando” dice cómo celebró, mientras que “76 años cantando” dice cuánto tiempo lleva practicando ese arte.



“Se habían rescatado 412 peces vivas”. Mejor: “... peces vivos”.



“El Gobierno le pidió a Cuba que haga efectivas las órdenes de captura”. Mejor: “... le pidió a Cuba que hiciera efectivas las órdenes...” o “le pide a Cuba que haga efectivas las órdenes”. Este último es más afín al estilo periodístico. “Los banqueros demandarán la sobre tasa al impuesto de renta”. Mejor sobretasa, en una sola palabra, tal como figura en el Diccionario de la lengua española, 2014, y como se escriben otros sustantivos similares, con el prefijo sobre-, sobrecama, sobredosis, sobregiro, sobremesa, sobresalto, sobresdrújula...



FERNANDO ÁVILA

Experto en redacción y creación literaria@fernandoavila52