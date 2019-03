Kendrick Lamar, el rapero que ganó el Pulitzer, debuta en Colombia

Kendrick Lamar no es un rapero cualquiera. En 2018 se consagró como el primer artista no adscrito a la música clásica o al jazz en ganar un Pulitzer. Además, es el número uno en muchos países, donde llena estadios. Asimismo, en 2016, la revista ‘Time’ lo nombró como una de las personas más influyentes de todo el planeta. El viernes estará en Bogotá en el Festival Estéreo Pícnic como uno de los artistas principales. Lamar es considerado por críticos musicales y analistas una de las voces de su generación. Para muchos, es el mejor rapero de todos los tiempos, a pesar de que no le haya ido bien en los Grammys 2019, el 10 de febrero, pues se llevó solo una de las ocho nominaciones que tenía. El premio a mejor 'performance' rap lo colocará en la vitrina de su casa junto a los 12 que ya posee.

‘K-dot’, como es llamado por sus ‘fans’ y amigos, nació en la cuna del sonido West Coast, el rap noventero que popularizaron artistas como Tupac. De hecho, el músico ha mencionado más de una vez cómo le marcó presenciar, con solo 10 años, la grabación del video de ‘California Love’, conocido tema del propio Tupac y Dr. Dre, grabado en Compton (lugar donde nació Lamar) en 1996.

La vida de Lamar

Kendrick Lamar nació en Compton, Los Ángeles, California (Estados Unidos), el 17 de junio de 1987. Su madre lo bautizó así en honor al integrante de la banda musical The Temptations: Eddie Kendricks. Su padre fue miembro de la banda pandillera ‘Gangster Disciples’, de Chicago, lo que los llevó a migrar a Los Ángeles para huir de la violencia de las bandas que asolaba la ciudad del medio oeste a finales de los 80.



En California, Lamar creció en casas de protección oficial entre trapicheos y tiroteos, algo que influenció su estilo musical, pero no entró demasiado en su vida privada. En 1995, a la edad de 8 años, su padre lo llevó al lugar donde Tupac y Dr. Dre grababan el video musical de ‘California Love’, el cual, para Lamar, fue uno de los momentos más significativos de su vida.



Asistió al Centennial High School en Compton y se destacó como un buen estudiante; su pasatiempo preferido en la infancia era escribir, especialmente poemas, los que al final terminan por ser canciones de rap. En sus primeros años de vida no tenía intención de convertirse en un famoso rapero, sino que quería ser jugador de básquetbol profesional, pero, con el pasar de los años, se dio cuenta de que tenía una gran capacidad para improvisar y gran facilidad para componer. Su mayor influencia es Tupac Shakur, Mos Def y Snoop Dogg. Lamar es un cristiano devoto. Según reveló, se convirtió después de la muerte de un amigo. El músico también cree que su carrera es divinamente inspirada y que tiene un mayor propósito de servir a la humanidad. Las líneas introductorias de su álbum ‘Good Kid, ‘M.A.A.D City’ incluyen una forma de ‘La oración del pecador’. Incluso, en su canción 'i' discute su fe cristiana. En su cuarto álbum de estudio, ‘DAMN’, tiene un tema recurrente basado en la religión y la lucha.

Su carrera

Comenzó su carrera musical siendo adolescente. Su nombre artístico era ‘K-Dot’ y apenas tenía 16 años. Sin embargo, publicó un 'mixtape' que se popularizó localmente y en seguida se hizo hueco en la escena californiana como telonero de raperos más veteranos como The Game o Lil Wayne. Posteriormente, firmó con la compañía discográfica independiente Top Dawg Entertainment (TDE), que ahora es uno de los sellos de rap más importantes de Estados Unidos gracias a Lamar. Entre 2010 y 2011 lanzó sus dos primeros álbumes: ‘Overly Dedicated’ y ‘Section.80’, que, aunque tuvieron un éxito comercial moderado le confirmaron como una de las figuras a seguir.



‘Section.80’, un disco que incluía influencias claras del jazz y g-funk, fue también el principio de la colaboración de Lamar con el productor Dr. Dre, uno de sus ídolos de infancia. Lamar dejó de ser un músico ‘indie’, pero mantuvo su independencia artística y en 2012 lanzó ‘Good Kid, M.A.A.D City’, su disco de confirmación. Narrado en forma de película, el álbum recorre la infancia de Lamar y discute temas como la violencia, el alcoholismo, la familia y la amistad en un barrio tan duro como el Compton de los 90.



Desde 2012, Kung-Fu Kenny, otro de sus alias, ha lanzado otros dos discos: ‘To Pimp A Butterfly’ y ‘DAMN’. Aunque el sonido del primero es mucho más jazz y experimental que el del segundo, más volcado hacia ritmos urbanos como el trap, en ambos hay un tema común: ser afrodescendiente en Estados Unidos del siglo XXI. La cara negativa de la discriminación, la violencia o las drogas se contraponen con la visión de Lamar, que llama a su raza a enorgullecerse de su pasado y presente y ser parte de un cambio que elimine el racismo anclado en la sociedad estadounidense.



‘DAMN’ es su más reciente álbum de estudio y tiene famosos cortes como ‘DNA’, ‘Loyalty’, ‘Element’, ‘Love’, entre otros. En este álbum tiene colaboraciones de artistas como Rihanna, U2 y Zacari.



EL TIEMPO