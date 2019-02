Jimmy Page, el padre de Led Zeppelin, llegó a los 75 años

Hablar de Jimmy Page es hablar de palabras mayores en el universo del rock. Aunque hoy el género esté relegado –así lo demuestra la venida a menos en las nominaciones a las grandes categorías de los principales premios–, nadie le quita a Page, hasta ahora, el título de uno de los mejores guitarristas del planeta.



Ese no es su mérito más grande. Page, considerado uno de los padres del ‘hard rock’, es también el fundador, compositor e integrante de Led Zeppelin, la legendaria banda que nació en 1968 –en pleno incendio del Mayo francés y la inminente desintegración de los Beatles– y que debido a su calidad y a la potente e inconfundible voz de ese otro genio llamado Robert Plant se convirtió en el paradigma del rock de la siguiente década.

“Me impresiona de Jimmy Page su tesón, cómo construyó a Led Zeppelin pieza por pieza, la búsqueda del sonido influenciado por el ‘blues’ que llegaba ‘pirateado’ por esa época al Reino Unido desde Estados Unidos; y se encontró con una joya, Robert Plant, cantante de 19 años, con una voz que jamás ha dado el rock. Hoy veo cómo le siguen buscando reemplazo y algunos lo comparan con Josh Kiszka, vocalista de Greta Van Fleet”, expresa Andrés Nieto, periodista musical y DJ de La FM de RCN Radio.



Con Led Zeppelin, Page grabó ocho discos de estudio y vendió más de 200 millones de copias alrededor del mundo, consolidando la leyenda que se mantiene todavía, a pesar de su disolución como banda en 1980. De hecho, Led Zeppelin, con 120 millones de copias, ocupa el cuarto lugar de los artistas contemporáneos con más número de discos y grabaciones vendidas en el mundo, detrás de Los Beatles, Garth Brooks y Elvis Presley. La agrupación se disolvió tras la muerte en un accidente del baterista John Bonham.

Una vida para la música

Page nació un 9 de enero de 1944 en Heston, una pequeña villa en los suburbios del Gran Londres, bajo el nombre de James Patrick Page. Su primer acercamiento al mundo de la música se produjo siendo un adolescente. Dani Bueno, del portal ‘The Metal Circus’, relata: “A los 12 años consiguió su primera guitarra, siendo mayoritariamente autodidacta, tomando aun así algunas clases. En sus influencias podemos destacar a Scotty Moore o James Burton, dos músicos que tuvieron la suerte de tocar junto al gran Elvis Presley”.

Nace una leyenda

Años más tarde comenzó a relacionarse con músicos como Jeff Beck y Eric Clapton, en esporádicos encuentros en el Marquee Club de Londres y donde mostró excelentes dotes de guitarrista. A partir de allí colaboró con artistas de la talla de The Who, Donovan, Pretty Things y Rolling Stones.



Debido al trabajo con agrupaciones de semejante calado y a su natural curiosidad por experimentar con la música, Page llegó a convertirse en uno de los primeros productores ingleses en apostar por la grabación con el sonido ambiente. Luego de tocar en The Yardbirds, Page creó, conformó y produjo a Led Zeppelin, junto a John Paul Jones (bajista y tecladista), Robert Plant (vocalista) y John Bonham (batería). “Page tomaba nota y miraba lo que hacían los demás: los Beatles, los Stones, Jimi Hendrix, para ir armando su proyecto; no solo ha sido un gran músico, virtuoso con la guitarra, es un visionario y arriesgó en su momento, porque no solo recluto a Plant, él mismo encontró a John Bonham y a John Paul Jones, invirtió su dinero, pagó 30 horas de estudio, los puso a grabar su primer disco y así él solo creó esa institución, Led Zeppelin. ¡Un genio!”, asegura Nieto.



Hoy, incluso, sus discos se venden, y solo en Estados Unidos llevan 111 millones en ventas, lo que la pone como la segunda banda con más discos de diamante, después de The Beatles. Para la mayoría de seguidores y melómanos, de Led Zeppelin es imborrable el solo de guitarra en ‘Stairway to Heaven’, tal vez su tema más popular, compuesto y tocado por Page, y considerado el mejor solo de la historia. “Page es uno de los más audaces guitarristas que ha dado el mundo. No solo porque llevó las notas del ‘blues’ mucho más allá del delta del Misisipi, sino porque –como los grandes artistas del planeta– lo hizo sin pedir permiso”, dice Alejandro Marín, DJ de la emisora La X.



Y cuenta: “En muchas ocasiones, incluso, se atrevió a robar canciones que sabía que él podía ejecutar mucho mejor, como ‘Dazed and Confused’, de Jake Holmes. Page solo le pagó a Holmes por la autoría de la canción en 2016, cuando por fin el nombre del cantante entró a ser parte de los créditos”. Según Marín, Holmes abrió algunas de las presentaciones de Led Zeppelin y la canción le llamó tanto la atención a Page que decidió grabarla en el primer álbum.



El año pasado, el guitarrista anunció que este año lanzará una nueva producción en solitario. Mientras tanto, seguirá perteneciendo al Olimpo de la música, con su segundo puesto como mejor guitarrista de todos los tiempos –según Gibson Guitar Corporation– solo superado por el inmortal Jimi Hendrix.

Los 50 años de su álbum debut

El 12 de enero de 1969 apareció en el mercado el primer álbum de la agrupación, llamado ‘Led Zeppelin’.



Se publicó en Estados Unidos y el resto del mundo con la discográfica Atlantic Records.



Page produjo, grabó y mezcló el álbum en menos de 36 horas.



La portada es un trabajo basado en la foto del Hindenburg, un dirigible alemán destruido por un incendio al aterrizar en Nueva Jersey el 6 de mayo de 1937.



