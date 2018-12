Alejandro Sanz cumple 50 años y continúa en la cima

Alejandro Sanz: 25 millones de discos vendidos, 20 Grammy latinos y 3 americanos; 19,4 millones de seguidores en Twitter, 3,6 en Instagram y un recorrido que aún hoy lo mantiene en la cima. Alejandro Sanz cumple 50 años el martes 18 de diciembre y lo hará como uno de los grandes artistas de Hispanoamérica, el hombre que nos hizo vibrar desde los años 90 con su 'Pisando fuerte', después con su 'Corazón partío' y el artista que ha sabido capear a la industria para seguir vigente.

Nacido en Madrid (España) el 18 de diciembre de 1968, Alejandro Sánchez Pizarro, más conocido por su nombre artístico, Alejandro Sanz, traía sangre andaluza por sus venas. Sus progenitores eran ambos de Cádiz (Andalucía, sur de España). De su padre, Jesús Sánchez Madero, Alejandro heredó su vocación musical.



Una vocación que descubrió muy temprano: con 7 años ya tocaba la guitarra, y a los 10 ya empezaba a componer sus propias canciones. A la edad de 20 años y bajo el nombre de Alejandro Magno sacó su primer disco, 'Los chulos son pa’ cuidarlos'.

De Magno a Sanz

Sin embargo, su revelación artística vendría tres años más tarde, cuando cambió el Magno por el Sanz y, de la mano de Warner Music, lanzó 'Viviendo deprisa' (1991), con temas compuestos íntegramente por un joven Alejandro al que nadie le auguraba el éxito que tendría: vendió un millón de copias.



Su siguiente disco, en 1993, 'Si tú me miras', contó a su vez con una buena acogida por parte de la crítica. Un año después, en el álbum 'Básico' recopiló algunos temas de estos primeros trabajos.



En 1995 llegaría '3', un disco del que además lanzó dos ediciones, en italiano y en portugués, para darse a conocer en el mercado internacional. Y así, poco a poco, Sanz el joven se iba haciendo un hueco en el cielo de las estrellas musicales.



Ese mismo año, mientras ya comenzaba a adquirir un nombre fuera de las fronteras de su país, Alejandro conoció a la que se convertiría en su primera esposa: la modelo mexicana Jaydy Michel.



La consagración artística de Alejandro llegaría un poco más tarde, en 1997, cuando lanzó 'Más', considerado su trabajo más exitoso hasta la fecha. Cinco millones de copias vendidas en todo el mundo, y temas míticos como 'Corazón partío', 'Amiga mía' o 'Y si fuera ella' así lo avalan.



Varias de estas y otras canciones del disco ocuparon primeros puestos en España y Latinoamérica. El récord lo tuvo 'Corazón partío', con más de 70 semanas en las listas de música a nivel mundial.



Un año después, en 1998, se casó con Jaydy Michel en la isla indonesia de Bali, según el rito autóctono. De este enlace, que solo duró hasta 2005, nació su primera hija, Manuela. En 2006, el cantautor desveló la existencia de un hijo extramatrimonial, Alexánder, concebido en 2003 (mientras todavía seguía con Jaydy) con la diseñadora puertorriqueña Valeria Rivera. Entre tanto, sus trabajos musicales, una vez ya consolidada la fama, siguieron llegando con muy buen recibimiento por parte de la crítica y el público, como 'El alma al aire' en el 2000, 'No es lo mismo' en 2003 o 'El tren de los momentos' en 2006.



De hecho, en 2001 se convirtió en el primer artista español que grababa un disco ‘unplugged’ (en directo) con la cadena de televisión MTV. Y, en 2005, colaboró con la artista colombiana Shakira en el tema 'La tortura', éxito en el mundo hispano y en Estados Unidos.

Boletería agotada

Después de estos trabajos, llegaron otros discos como 'Paraíso Express' (2009) y 'La música no se toca' (2012). También llegó de nuevo el amor: Raquel Perera, con la que se casó en 2012, pero con la que ya tenía un hijo, Dylan, que nació en 2011. En 2014 nació la pequeña Alma, segunda hija del matrimonio, y en 2015 publicó 'Sirope'.



Su más reciente sencillo se titula 'No tengo nada' y es un adelanto del álbum '#ElDisco', el cual se publicará a mediados de 2019. Sobre esta canción, el músico dijo: “Fue escrita para reivindicar los abrazos, el cuidar a los que tenemos al lado y no solo a los que tenemos lejos”. Con solo una canción anunciada, ya se agotaron las entradas de los conciertos de la gira de Alejandro Sanz en el verano de 2019. Una prueba más de lo grande que sigue siendo el cantautor español. Un ícono transgeneracional que no le tuvo miedo a reinventarse sin perder su esencia.



NORA CIFUENTES

EFE reportajes