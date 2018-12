Este es el grupo que se sumará al Festival Estéreo Picnic

The Prodigy será headliner de la décima edición del Festival Estéreo Picnic, que se realizará el 5, 6 y 7 de abril de 2019 en Bogotá.



En su primera visita a Colombia la banda de Liam Howlett, Keith Flint y Maxim presentará lo último de su nuevo disco No Tourists y su catálogo de éxitos como 'Firestarter', 'Smack My Bitch Up', 'Voodoo People', 'Spitfire', 'Invaders Must Die', 'Omen', 'The Day is My Enemy', entre otros.

El 30 de junio de 1997 lanzaron un álbum definitivo para su carrera y que elevaría a The Prodigy como una de las bandas esenciales de los 90, The Fat of the Land.

Más de 20 años después lanzaron No Tourists, un disco calificado con cinco estrellas por NME y descrito en su reseña como: “El brillante séptimo álbum de los ravers de Essex toma algunas piedras angulares de su carrera de 28 años y te golpea alegremente en la cabeza con ellas. Está, ¿nos atrevemos a decirlo?, tocado por un genio”.



The Prodigy se suma a Arctic Monkeys, Kendrick Lamar, Twenty One Pilots y Sam Smith como los grupos que encabezan el décimo aniversario del Festival Estéreo Picnic.



The Prodigy se presentará de manera exclusiva en Sudamérica en el marco del Festival Estéreo Picnic.



