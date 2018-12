The Prodigy, la banda que reinará en el Estéreo Picnic

Liam Howlett es el líder indiscutible del grupo The Prodigy, al que se le debe haber deconstruido el ‘beat’ del ‘rave’ electrónico en una configuración violenta y peligrosamente adictiva.



Esa fórmula es lo que precisamente se va a sentir por primera vez en Colombia, tras el reciente anuncio de su participación como cabeza del cartel de la décima edición del Festival Estéreo Picnic, que se llevará a cabo del 5 al 7 de abril del próximo año y contará también con artistas como Arctic Monkeys, The Interpol, Kendrick Lamar, Twenty One Pilots y Sam Smith, entre otros.

La noticia no solo ha revolucionado a los fanáticos del circuito más denso y brutal del género, sino que representa un equilibrio entre esa generación que se dejó hipnotizar con el ritmo y ese espíritu roquero que siempre ha identificado a los británicos.



Muchos recuerdan el 30 de junio de 1997, fecha en la que lanzaron el disco ‘The Fat of the Land’, el tercer álbum de su carrera y que se convirtió en la carta de presentación para el mundo. Antes se habían ganado el respeto de la escena electrónica inglesa con ‘Experience’ (1992) y ‘Music for the Jilted Generation’ (1994).



Pero fue gracias a canciones como ‘Breathe y Firestarter’ que lograron incendiar las listas de éxitos, convirtiendo la furia, el miedo y un cierto nihilismo, en una excusa para robarse la atención y el baile frenético de miles de melómanos del ‘beat’ y el ‘sampler’. ‘The Fat of the Land’ debutó en el número uno en la lista de Billboard en Estados Unidos, país donde también vendió más de dos millones de copias; así mismo recibió una nominación al Grammy.

Más de 20 años

The Prodigy llegará al Estéreo Picnic con una muestra de sus 28 años de carrera musical, de la mano de Liam Howlett, Keith Flint y Maxim, quienes, además, tocarán en vivo parte de su más reciente trabajo en estudio: ‘No Tourists’, que redefine ese golpe electrónico de fina contundencia, que se ha convertido en un sello de su propuesta musical.



El propio Howlett (artífice de la composición y quien se ha erigido como el líder de The Prodigy) comentó en una entrevista con la cadena BBC que respiran nostalgia.



“No somos una banda retro, nunca hemos querido serlo”, insistió Howlett. “Las canciones tienen que ser frescas. A pesar de que he utilizado bastante ese sonido ‘rave’ antiguo, todavía están unidas a esos ritmos violentos de la actualidad”, aseguró en ese momento.



“No nos avergonzamos de nuestras raíces (…). Somos dueños de ese sonido, nosotros lo creamos. No nos interesa reinventarnos porque estamos contentos con nosotros mismos”, contrasta el músico, que también les abrirá un espacio a otros éxitos como ‘Smack My Bitch Up’, ‘Voodoo People’, ‘Spitfire’, entre otros. Realmente, esas son canciones que también condensan una naturaleza imposible de clasificar en un solo molde.

El propio Howlett siempre ha dicho que más que una banda con aires punkeros en una escena específicamente electrónica, The Prodigy cala como una propuesta escapista que es capaz de jugar con muchos elementos a la mano, de ahí que tenga devotos en escenas tan dispares como la del ‘heavy metal’, el rock y hasta el pop.



Lo de ellos es un ‘beat’ maléfico que está por fuera de esa tendencia del DJ convertido en estrella a través de un ‘sampler’ pegajoso. Los músicos de Essex (Inglaterra) creen que su apuesta es más compleja: ellos se pueden tomar entre tres y cinco años grabando un disco, pero adoran tocar en vivo, realmente ahí está la esencia de todo, esa explosión sonora que por fin va a tronar en Bogotá.



