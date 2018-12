Shakira dice ser un 'chivo expiatorio' de las autoridades españolas

A través de un comunicado de prensa, la cantante colombiana Shakira se pronunció este viernes sobre la denuncia en su contra presentada por la Fiscalía de Barcelona (España), en la cual se la acusa de seis delitos contra la Hacienda de este país por haber presuntamente evadido el pago de más de 14,5 millones de euros en impuestos, entre los años 2012 y 2014.

En el texto –que enumera ocho ítems en defensa de la cantante– se argumenta que la artista “no permaneció en España por periodos de más de 183 días durante esos años, por lo que era una ciudadana extranjera y no tenía obligación de tributar”.



Según el comunicado, la colombiana solo obtuvo la residencia en el 2015 . Sin embargo, en la acusación se expone que durante los años referidos, la cantante sí residía en España y habría ocultado su renta a través de un “entramado societario con sede en paraísos fiscales” con el fin de evitar el pago de impuestos al país ibérico.



Por eso, el Ministerio Público español solicitó que se le imponga a la barranquillera una multa equivalente a la suma del valor defraudado más un tercio, es decir, unos 19,4 millones de euros. Sanción que en caso de no ser pagada podría llevar al embargo de los bienes de la artista hasta alcanzar esa cantidad.

A esta acusación, el comunicado de prensa responde que dicha estructura societaria se formó en el 2007, años antes de que la artista conociera a su actual pareja –el jugador Gerard Piqué–, “cuando Shakira no vivía en España ni tenía intenciones de hacerlo”, y que, además, la sociedad “fue validada por autoridades de la Unión Europea en reiteradas ocasiones, como también por la firma de auditoría y consultoría PriceWaterhouseCoopers (PwC)”.



La querella también involucra a quien fue asesor fiscal de la cantante en Estados Unidos y director de varias de las compañías propiedad de Shakira.



Según la Fiscalía, con la ayuda de este y de sus abogados se habría urdido un plan que le permitía a la cantante “canalizar los movimientos de capital generado con su actividad profesional” hacia empresas radicadas en Islas Vírgenes, Islas Caimán, Malta, Panamá y Luxemburgo.



Concretamente, se refiere a los ingresos obtenidos por la participación de la colombiana en el programa estadounidense The Voice y la comercialización de perfumes con su nombre. Además, señala que por el momento “se desconoce cuál pudo ser la participación de miembros del despacho profesional PriceWaterhouseCoopers (PwC) en el ‘mantenimiento o reestructuración’ del entramado societario de la artista”.



Ante esto, el comunicado argumenta que se está usando la imagen de Shakira como ‘chivo expiatorio’ para infundir miedo entre los contribuyentes, pues “ha sido una persona que ha contado toda su vida con una intachable reputación y que nunca ha tenido ningún problema de este tipo puesto que ha buscado siempre la asesoría de los más prestigiosos especialistas, como es el caso de PwC y Ernst and Young”.



En cuanto a la denuncia, el comunicado dice que la artista no ha recibido formalmente la querella sino que se enteró de su existencia a través de la prensa. Y que “lo más grave es que Fiscalía lo ha filtrado a la prensa incluso antes que al juez, extralimitándose de su función con el fin de lastimar su reputación, tan relevante para una artista de su estatus”.



*Con información de EFE