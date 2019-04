'Nos llevamos muy bien', dice Sebastián Yatra sobre Tini Stoessel

En plena hegemonía del reguetón, Sebastián Yatra se lanza al ruedo con una doble apuesta que va contra los cánones contemporáneos de la música urbana: un álbum completo –con 12 temas– y un acercamiento, casi un manifiesto de amor, a la balada pop.

'Fantasía' es el nombre de la producción cuyo lanzamiento se hizo el viernes a nivel mundial en Barcelona (España) y que el propio Yatra define –en entrevista vía correo electrónico con EL TIEMPO– como “lo más importante” en su vida artística este año.

“Son 12 canciones que amo con todo mi corazón y que hicimos con la fiel convicción de crear una balada pop del 2019, darle un aire fresco a este género que respeto y me encanta”, dice, el artista colombiano, quien habló además sobre sus proyectos, la reciente visita al Papa y su éxito en Viña del Mar.

A usted lo ubican como un reguetonero, un reguetonero diferente, que habla de Dos, romántico y alejado de las letras sexistas de muchas que han identificado el género. ¿Usted dónde se ubica?

Hoy estoy donde quiero estar, en la balada pop. Pero viendo el panorama completo, la verdad yo quiero crear y tener un buen catálogo de canciones para diferentes momentos de la vida, uno a veces quiere bailar reguetón y otras veces quiere más bien acompañar la tusa con una buena canción, así que creo que el espectro de la música es lo suficientemente amplio y generoso para movernos en él tranquilamente.

Acaba de lanzar Fantasía', algún tema para destacar?

Mi siguiente lanzamiento es una canción que le da nombre al álbum. 'Fantasía', es la última carta que nos jugamos en el amor, es esa relación gastada que está a punto de acabarse y de pronto ¡tin!, despertamos, valoramos el pasado, lo que construimos, los momentos inolvidables y al final es la promesa de intentarlo de nuevo. Tienen que oírla yo sé que les va a gustar.

El fútbol es una de sus pasiones y al igual que pasó con Maluma lo dejó por la música. ¿Juego mucho fútbol? ¿Cuál es su equipo de fútbol preferido? ¿A qué jugador sigue?

¡Yo no he dejado el fútbol! Hace poco estuve en Madrid, visitando el estadio del Atlético, ¡y metí un golazo! Ja, ja, ja, bueno la verdad hice una apuesta con 'Santi' Arias con el arco solo, ¿pero algo es algo no? Lo metí y ahora si te digo la verdad, no pensé nunca en el fútbol como mi carrera, sí jugué bastante y sigo jugando cuando puedo con amigos. Mi equipo para siempre, en las buenas y las malas, es la Selección Colombia, y los admiro a todos, 'Falca', Jerry, obviamente 'Santi', James, ellos son unos 'cracks' y además unos queridos, así que los admiro con toda.

El habla de un romance con Tini Stoessel, artista argentina con la que usted canta el tema 'Quiero volver', ¿Qué hay de cierto?

Nosotros nos llevamos muy bien, yo la quiero mucho, sumémosle que nuestra química es tan impresionante, somos amigos, la pasamos increíble juntos, la admiro y, además, estoy agradecido con ella, los proyectos que hemos hecho tienen una magia indescriptible.

¿Qué piensa de los comentarios y críticas por la alusión a Michael Jackson en el programa 'La voz kids'?

Yo no me engancho con los comentarios negativos jamás. Cuando utilicé el guante de MJ mi objetivo era hacer énfasis en su legado musical, en lo versátil, visionario y talentoso que fue. Él hizo historia y es aún un ícono musical; por supuesto, no estaba pensando en su vida privada ni destacando ningún rasgo de su personalidad, así que, al margen de eso, nos queda la buena música que nunca muere. La voz... es un programa absolutamente blanco, que hacemos con amor y que tiene como objetivo unir a las familias en torno al talento sin medida qué hay en Colombia. Absolutamente nada puede opacar la honestidad con la que lo hacemos, entretener y hablar de educación, canciones, melodías y alegría, es lo que queremos.

¿Está enamorado ahora? ¿Está comprometido?

Comprometido no, pero mis amigos saben, y lo confieso, que soy enamoradizo, ese fácilmente puede ser mi estado ideal, lo que pasa es que no siempre me va tan bien, ja ja ja. Pero si no fuera así no hubiera logrado hacer muchas canciones de mi nuevo disco, 'Fantasía'. Definitivamente, el amor es la fuerza más poderosa del mundo, así que no me da remordimiento vivir enamorado.

¿Cómo le fue en su visita al papa Francisco?

¡Increíble! Dios es perfecto y me regaló lo más lindo del mundo que fue haber podido ir con mi mamá. Ese día hablamos mucho sobre la misión que tenemos como seres humanos, como jóvenes y la importancia de los valores en la sociedad. Yo lo tomé como la ratificación de mi propósito que es tocar corazones por medio de la música y acercar más y más personas a Dios, llevar esperanza y ser compañía de tantos corazones que lo necesitan. Un día inolvidable para nosotros.

¿Cuál es la historia de ese encuentro?

Fui al Vaticano gracias a la invitación que me hicieron unos amigos cercanos a Scholas, la fundación de Su Santidad. Es una organización laica que aboga por la buena educación en valores para los niños; me tomó por sorpresa y, obviamente, no dudé un segundo en aceptar. Pensé que lo más natural que podía hacer era llevarle una canción al papa Francisco y, justamente, en mi nuevo disco hay una canción que se llama 'En Guerra', que trata sobre valorarse, quererse, de lo maravillosos que somos como seres humanos. Así que la escribí en un papel y pude entregársela al sumo pontífice en sus manos, ellos me anunciaron que, además de ser elegido como representante colombiano de su fundación, 'En Guerra' será su nuevo himno. No puedo creer todo lo que está pasando, lo valoro y me siento sumamente agradecido.

¿De dónde viene esa espiritualidad tan marcada en su vida?

Hace ya varios años que tengo conciencia de una conexión muy linda con Dios, es lo más importante de mi vida y, bueno, mi mamá creo que oró tanto por mis hermanos y por mi que se le hizo el milagro de que yo viva con mi propósito claro.

Uno de sus triunfos recientes lo vivió en Viña del Mar. ¿Qué significó Viña para usted?

Viña fue una oportunidad invaluable. Entendí lo que significaba oír rugir al 'monstruo' de la Quinta (Vergara, escenario principal del festival), ese sonido que emite el público chileno es inolvidable. Puedo cerrar los ojos y recordarlo inmediatamente. Además de las gaviotas que guardo como tesoros, me quedo con un agradecimiento infinito, con el amor que me dieron esa noche. Además, era un momento tan coyuntural para nuestros hermanos venezolanos, en esa misma fecha mis amigos músicos estaban en la frontera entre Venezuela y Colombia cantando para apoyarlos y yo no pude ir, así que nos sumamos desde Viña. A mi banda y a mí nos acompañaron varios de los venezolanos que viven ahora en Chile, mandaron un mensaje a su gente, fue una comunión de amor y un grito de libertad y esperanza para todo un pueblo. Lo hicimos con todo el respeto y con la ilusión de que muchas familias puedan unirse de nuevo, así que cantamos la canción 'Un año', que hago con mis amigos de Reik, es precisamente el mensaje que queríamos dar y es qué hay una luz, porque el amor es más fuerte.

Después vino la gira por España y parte de Europa...

Cada vez nos enamoramos más del viejo continente y sentimos que es recíproco, así que nos fue más que bien. Siento que día a día hay más gente conectada con mi música y eso me hace mucha ilusión, porque hace ya varios años que voy a tocar allá, a veces en lugares pequeños, otra veces en unos más grandes y siempre siento la misma magia de su gente que solo sabe dar amor. Esa gira, además, tuvo momentos inolvidables. En Madrid tuve la oportunidad de invitar a mis amigos de Morat y a Aitana; en Sevilla, a Beret y a Antonio José. Siento un apoyo y un cariño gigante, así que a España me la llevo siempre en el corazón.

¿Qué viene para Sebastián Yatra después de Europa?

Lo más importante para mí este año es el lanzamiento de 'Fantasía'. Son 12 canciones que amo con todo mi corazón y que hicimos con la fiel convicción de crear una balada pop del 2019, darle un aire fresco a este género que respeto y me encanta, además que asumo con total naturalidad, me siento en mi hábitat ciento por ciento. 'Fantasía' tiene un hilo conductor absolutamente honesto y es la pureza de los sentimientos. Me encantaría que todo el mundo lo escuche, porque sé que estos son los cimientos más fuertes que puede tener mi relación con el público y me da mucha emoción pensar que estás canciones se van a quedar para siempre. Cuidamos mucho las letras, cada melodía, y nos dedicamos a contar historias de amor y uno que otro golpe de mala suerte que nos rompió el corazón.

Ser uno de los artistas más escuchados en plataformas como Spotify y YouTube es una responsabilidad grande...

Me concentro mucho en disfrutar el camino, me levanto todos los días a trabajar con la convicción de hacer algo bueno por el mundo, de representar bien a Colombia en el mundo, me preocupo por tener una carrera honesta, por estar enfocado y respetando siempre a la gente que en esas o cualquier plataforma escucha mi música, eso para mí es lo que merece toda mi atención. Ser conocido y que me saluden en la calle, eso lo traduzco en cariño de la gente y estoy feliz recibiéndolo.

Ahora que las colaboraciones son parte del panorama musical, ¿con qué artista te gustaría interpretar un tema?

Con todos los colombianos, porque son muy talentosos. Admiro a todos mis colegas, empezando por Carlos Vives; haría mil duetos con él, y ahora se me ocurre que con Justin Timberlake, con Ricky Martin, bueno tantos artistas talentosos. Sería bacano con alguno que me enseñe algo y que yo también pueda sumarle.

¿Qué inspira a Sebastián Yatra a escribir canciones?

Lo primero... el amor y uno que otro desamor, así no sean míos. También encuentro inspiración en lo que nos pasa todos los días, en conocer a alguien, en nuestros miedos, los hijos de mis amigos, ciudades que visito, el café en la mañana, un domingo cualquiera, el mar. Yo ando por ahí cantando todo el día y por ahí van encontrándose melodías con historias, yo siempre tengo a la mano con qué escribir o dónde grabar lo que voy tarareando.

Hemos leído que uno de sus personajes de acción favoritos es Gokú. ¿Por qué le gusta?

¿¡Es nuestro favorito! Sus historias eran bacanísimas, mis hermanos y yo nos pasábamos horas viendo eso, su argumento es básicamente una historia del bien y el mal, Gokú era un héroe, fuerte y noble, valoraba la amistad y eso me gustaba mucho. Igual nos gustaban todos los de la serie.

¿Qué opinas de las redes sociales?

Pienso que todo en exceso es malo. Trato de medirme bastante, apagar el teléfono para poder concentrarme o descansar, pero no soy inmune a ellas porque además son el medio de comunicación más eficaz entre la gente que oye mi música y yo. Tenemos ahí línea directa y eso es muy valioso. Hay que saberlas utilizar, por ejemplo; también pienso en tanta gente que puede exponer su arte a través de ellas o también nos ayudan a estar informados, las redes son clave en el proceso de globalización y eso es innegable.



ORLANDO RESTREPO ESCOBAR

Editor de Redacción Domingo

EL TIEMPO