Scorpions y Whitesnake, dos leyendas listas para tocar en Bogotá

Son dos de los grandes referentes del hard rock y el heavy metal. Scorpions es considerada una de las bandas alemanas más importantes del género, mientras que Whitesnake ha conseguido mantenerse vigente como cultora de éxitos desde 1978.

Scorpions regresa al país con la gira Crazy World Tour, que comenzó hace dos años en Francia y que recoge algunos de sus grandes éxitos como Bad Boys Running Wild, Can't Get Enough, Black Out, Holiday, Wind of Change y Still Loving You, entre otras. Con más de cuatro décadas de carrera la banda anunció en el 2013 su despedida de los escenarios, pero al final echaron para atrás esa decisión. Tocan desde 1969.

Mientras que Whitesnake, liderada por el cantante David Coverdale, quien ha dado un nuevo aire de energía a su grupo, lanzará oficialmente el próximo 10 de mayo su más reciente disco Flesh & Blood.

Para su concierto se espera también un recorrido por éxitos como Still of the Night, Here i go Again y Is this Love, todos del disco 1987, que marcó uno de los mejores momentos de éxito internacional de la banda.

Para el concierto en Bogotá del próximo 10 de octubre habrá una preventa movistar preferencial del 15 de mayo ( 9 a.m.) al 17 de mayo (9 a.m.). La preventa de clientes de Bancos Aval irá del 15 de mayo (9 a. m.) al 17 de mayo (11:59 p. m.). Para público en general la venta será desde el 18 de mayo, a partir de las 9 a. m.



