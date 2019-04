Con la canción ‘Vengo’, Rey Ruiz se le mide a hacer salsa y urbana

Hay dos opciones, y claras, para ver el video de la canción 'Vengo'. En una aparece Rey Ruiz cantando el tema, como la también cubana Señorita Dayana, en un ritmo urbano.

Y la otra, la salsera, en la que solo aparece el cubano bailando este género, y con la letra de la canción en tipos grandes y en mayúscula.



Se escoge la que se quiere, pero ambas son buenas. Ruiz (Marianao, La Habana, 1967) cuenta que este tema que vino a presentar a Colombia nació literalmente como una canción urbana, pero la primera música que tuvo no le gustó, y “decidí dejarla durante un tiempo, más de un año”, cuenta.

Ruiz tiene razón cuando no le gusta algo de lo que canta, cuando no hay comodidad con los sonidos, pues tiene formación del Conservatorio de La Habana y es muy exigente con su trabajo.



Además, no fue un capricho que 'Vengo' llegara al mundo en el género urbano. “Es la música que oyen los jóvenes, y es un mercado y un púbico al que hay que apostarle”, dice.



Y da más pistas: “Eso de estar de acuerdo con los nuevos públicos nos lo enseñó Celia Cruz, la mujer que se reinventó y se hizo inmortal”, agrega.



Interpretar la canción con Señorita Dayana fue una suerte, dice, porque “a mí me gusta lo que ella les dice a los hombres en sus temas”, y de eso dan fe 'La mentira' y 'A ti lo que te duele', entre otras.

Aunque esta visita solo fue para promocionar 'Vengo', Ruiz prometió volver pronto a conciertos. De hecho, es uno de los salseros que más trabaja en el país.



“Lo que pasa con Colombia es que, como decimos los cubanos, ‘aquí se parte el bacalao’. Es un país que tiene la capacidad de consumir muchos tipos de música y, además, contar con gente que conoce de diferentes sonidos”, manifiesta.



Residente en Estados Unidos desde hace varios años, ha vuelto a la isla en muy pocas ocasiones. Pero, eso sí, no ha perdido el sabor de su tierra, que es el mismo que llevan sus canciones.



Para muchos puristas salseros es posible que no haga parte de sus favoritos, pero con 27 años de carrera en el género, Ruiz ha impuesto un estilo que lo ha llevado a ganar no solo importantes premios, sino a quedarse en el gusto de quienes lo siguen con canciones como 'No me acostumbro', 'Mi media mitad' y 'Si te preguntan'.



