Representante de Miguel Bosé niega problemas de salud del cantante

El representante de Miguel Bosé, Octavio Padilla, aseguró este jueves que el cantante se encuentra en perfecto estado de salud, luego de que las redes sociales pusieran en tela de juicio su bienestar a raíz de un video publicado el primero de enero.

"Esos comentarios son tonterías, Miguel está sensacional, es todo lo que puedo decir", aseveró para zanjar la polémica surgida en torno al video, en el que el músico español aparecía con la cara pálida y una voz grave, motivo suficiente para que en redes se especulara con una posible enfermedad.



"Para todos un espléndido 2019 y que venga lo mejor de lo mejor y gracias por este espléndido 2018. Os quiero", felicitó Bosé el año a sus seguidores a través de su cuenta de Instagram.

Después del mensaje, los usuarios no tardaron en comentar la publicación preocupados por la voz y los rasgos afilados del cantante, quien también lucía una barba más larga de lo habitual.



"Miguel estás muy guapo, pero sigues teniendo la voz muy rara", "¿qué te pasa? Espero que no sea nada grave" o "pareces enfermo" fueron algunos de los comentarios que pudieron verse antes de que la publicación fuera eliminada de la red social.



No es la primera vez que el músico, que reside en México, genera preocupación en sus fanáticos por su estado de salud. El pasado noviembre, durante la celebración de los Premios Grammy Latino, el cantante de éxitos como 'Amante bandido' hizo una aparición esporádica y su aspecto y su voz fueron por primera vez blanco de comentarios llenos de preocupación.



Este jueves el cantante ha publicado otra foto en Instagram en la que aparece con un aspecto más vigoroso, luciendo sonrisa con una hermosa playa turquesa de fondo, presumiblemente en el Caribe mexicano.



"Arrancando el año en el paraíso, mejor imposible", rezaba el texto que acompañaba a la fotografía y que parece querer zanjar la polémica. Los usuarios parecieron sentirse satisfechos. "¡Que alegría verte reluciente y disfrutando de la vida! Bien sabes como es que te queremos", comentó el usuario @viaxelis_jewelry.



