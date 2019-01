Rami Malek y Glenn Close confirman su favoritismo para los Óscar

Glenn Close y Rami Malek fueron dos de los principales ganadores de los premios del Sindicato de Actores de Hollywood (SAG, por su sigla en inglés). Malek volvió a sorprender al llevarse el galardón al mejor actor por su interpretación de Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody, superando a Christian Bale, irreconocible en su papel del exvicepresidente estadounidense Dick Cheney en Vice.



Close obtuvo el galardón a la mejor actriz por 'La esposa', un drama contenido en el que se analiza el despertar de una mujer que ha hecho grandes sacrificios a la sombra de su pareja.



De esta manera, Malek y Close logran ventaja en la carrera para los premios de la Academia, que se entregarán el próximo 24 de febrero.

Ambos ya habían ganado el Globo de Oro, otro termómetro de los Óscar, en las categorías de mejores intérpretes en drama. En esos galardones también triunfaron sus principales contendores, en el apartado de comedia: Olivia Colman, que encarna a la reina Ana en 'La favorita', y Bale, por su interpretación de Cheney.



La otra gran ganadora de los SAG fue Black Panther, la cinta sobre el superhéroe africano de Marvel que recibió el premio al mejor reparto, superando a la favorita 'Nace una estrella' y 'El infiltrado del KKKlan', del director Spike Lee.



El elenco de Black Panther, compuesto en su mayoría por actores negros, tenía a actores como Angela Bassett, Chadwick Boseman, Danai Gurira, Michael B. Jordan, Lupita Nyong’o, Forest Whitaker, Andy Serkis y Martin Freeman.



“Todos sabemos lo que se siente cuando te dicen que no hay lugar para ti en una obra, aunque seas joven, talentoso y negro”, dijo Boseman, quien encarna a Black Panther.



La estatuilla de la mejor actriz de reparto fue para Emily Blunto por el thriller 'Un lugar en silencio'. En el apartado de los premios televisivos, el equipo de la serie 'The Marvelous Mrs. Maisel' logró tres galardones en la categoría comedia: mejor actor (Tony Shalhoub), mejor actriz (Rachel Brosnahan) y mejor reparto. Y, en la categoría de series dramáticas, Sandra Oh consiguió la estatuilla por su papel en 'Killing Eve'; Jason Bateman recibió el galardón de mejor actor por 'Ozark', y el premio de mejor reparto en una serie dramática fue para el elenco de 'This is Us'.

AFP