Santos: 'Senado ya negó las objeciones de Duque'

Para el expresidente Juan Manuel Santos con la votación realizada en la noche del martes las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ya fueron rechazadas. “Estas objeciones del presidente Duque fueron, por fortuna, rechazadas”, sentenció.

Y aunque reconoció que hay voces que piensan lo contrario, para él “las matemáticas son ahí exactas, las mayorías se obtuvieron”. Y es más, según dijo, “ojalá eso permita que la JEP empiece a operar” de inmediato porque, en su concepto, “no es lógico, ni consecuente que muchos le quieran poner un palo en la rueda a la JEP y al mismo tiempo le exijan resultados”.



La declaración de Santos fue hecha durante una amena conversación con el escritor Juan Gabriel Vásquez en la presentación, en la tarde de este miércoles, de su libro ‘La batalla por la paz: El largo camino para acabar el conflicto con la guerrilla más antigua del mundo’ en la Feria Internacional del Libro de Bogotá.



Su afirmación recibió una ovación cerrada del público que copó en su totalidad el auditorio José Asunción Silva del recinto ferial. Esta decisión del Senado fue exhibida por Santos como un elemento más que le permite ser optimista con la marcha del acuerdo firmado con las Farc a pesar de las dificultades.



Vásquez, autor de 'El ruido de las cosas al caer', entre otras laureadas obras, le preguntó cómo miraba las cosas hoy. “Estoy muy optimista”, expresó. ¿Por qué? Un proceso exitoso tiene dos partes: El acuerdo –que incluye la firma, la dejación de armas, la reincorporación a la vida civil de los combatientes, entre otras fases- y la implementación que está prevista para varios años. Entonces dijo que esta etapa era muy difícil y delicada pero que los avances al día de hoy son innegables como lo demuestran varios estudios.



Eso sí dijo que el país no ha aprendido lo suficiente de algunas lecciones que dejó el proceso. Por ejemplo, la propagación de mentiras para debilitar al contrario. Recordó lo visto hace unos días cuando un congresista le gritaba al otro “sicario, sicario, sicario” y el otro le respondía “paraco, paraco, paraco”. En clara alusión a la agria discusión del expresidente Álvaro Uribe y al senador Gustavo Petro precisamente sobre la JEP en el recinto del Senado. Sin embargo, no mencionó sus nombres.



Durante la charla, Santos fue interrumpido en varias ocasiones en especial cuando mencionó que el logro de la paz se debía al esfuerzo de muchas personas, entre ellas Humberto de la Calle Lombana, jefe del equipo negociador; y el ex vicepresidente Óscar Naranjo, ambos presentes en el auditorio.



Precisamente Santos dijo que hizo el libro para dejar una constancia histórica de un hecho fundamental para el país y que por eso se había cuidado de ser lo más objetivo posible: “No quise sacarme muchos clavos, ni ser demasiado elogioso”. Vásquez acotó: “Algunos clavos si se sacó”. El público aplaudió una vez más.



En efecto, el voluminoso trabajo, de 600 páginas, editado por Planeta, trae múltiples revelaciones sobre cómo se sacó adelante el proceso de negociación con las Farc. De hecho, en un adelanto revelado por EL TIEMPO hace unas semanas, Santos sacó a la luz detalles de su visita al Vaticano en diciembre de 2016, cuando se reunió con Uribe en presencia del papa Francisco.

No quise sacarme muchos clavos, ni ser demasiado elogioso FACEBOOK

TWITTER

En su versión, Santos contó detalles de una "campaña de desprestigio" que emprendió Uribe en el Vaticano contra su gobierno y contra el proceso de paz que se estaba llevando a cabo con ese grupo insurgente.



“Aprovechando una visita que realizó Uribe a Italia en julio de 2016, en la que no desaprovechó micrófono para acusar a mi gobierno de entregar el país a las Farc, fueron al convento donde el expresidente (Uribe) les habló largamente a los hermanos franciscanos”, dice Santos en un párrafo del libro.



Se refiere, según él, a una visita de Uribe al Convento de San Francisco, en Asís, en la que el expresidente buscaba convencer a los franciscanos sobre sus posturas en contra del proceso de paz, intentando un pronunciamiento de ellos al respecto. Esto hubiera sido “un gran golpe para su credibilidad entre los millones de católicos colombianos”, dice en libro que tiene prólogo del exmandatario español Felipe González.



En el mismo capítulo del libro, Santos dice que los hermanos franciscanos quedaron “alarmados” ante la versión de Uribe, y por ello llamaron al embajador de Colombia de este entonces, Guillermo León Escobar (Q.E.P.D.) para dar la visión del Gobierno al respecto. “Luego de escuchar sus explicaciones, con las dos posturas que habían escuchado sobre la mesa, los religiosos deliberaron y tomaron una decisión: otorgarme la Lámpara de la Paz. ¡Dios sabe cómo hace sus cosas!”, concluye Santos en su testimonio.



También reveló que el papa Francisco les preguntó a los obispos colombianos en su visita al país porque se habían opuesto a los acuerdos con las Farc y no se la habían jugado a fondo por el sí. Estos le confesaron que le creyeron al procurador de entonces, Alejandro Ordóñez, quien les aseguró estos peligrosos porque contenían una ideología de género que iba a afectar la unidad de las familias. Su Santidad les preguntó que si habían leído los acuerdos porque en los textos no estaba eso y los obispos le confesaron que “no los había leído”. “El Papa los regañó”, contó Santos.



La conversación se inició con un agradecimiento de parte de Vásquez quien dijo que para él el proceso con las Farc era el hecho más importante de los colombianos vivos: “Le doy las gracias a nombre mío y de mi familia”.



La presentación del libro de Santos –el primer premio Nobel colombiano en hablar en este certamen- cerró con un aplauso generoso y una interminable fila para firmar un libro que según la editorial Planeta es “el relato más completo que se ha escrito sobre el largo y difícil camino recorrido para terminar el conflicto con las Farc, la guerrilla más antigua del mundo. Es la historia, no solo del proceso de paz que transformó a un país, de sus contactos secretos, sus implicaciones internacionales, dificultades y logros, sino también de las dos décadas previas en que Colombia osciló entre el enfrentamiento bélico y la solución negociada”.



Y, finalmente, concluye que “Santos —sin duda uno de los grandes protagonistas de los últimos tiempos— nos brinda un amplio panorama sobre el tortuoso devenir de una nación resignada frente a la guerra, hasta el despertar de la paz. A partir de sus memorias personales, llenas de anécdotas desconocidas, el autor hace un análisis del manejo político que le dio a este proceso, y revela los entresijos del poder en una narración directa y apasionante con reflexiones sobre cómo superar los obstáculos para lograr objetivos mayores que sirvan al bien común”.



ARMANDO NEIRA

EDITOR DE CULTURA​