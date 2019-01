‘Estamos redefiniendo la forma como nos relacionamos’: Patricio Pron

En 'Mañana tendremos otros nombres', el autor argentino Patricio Pron hace una radiografía de las nuevas estructuras amorosas del mundo contemporáneo, tan extrañas y difusas todavía para sociólogos y ciudadanos del común.



Sin embargo, Pron asume el riesgo, en clave literaria, de sumergirse en este complejo presente para tratar de explicarlo. Esta aventura, precisamente, fue la que aplaudió ayer el jurado que le otorgó a la novela del argentino, nacido en Rosario en 1975, el Premio Alfaguara de Novela 2019.

“Es la fascinante autopsia de una ruptura amorosa, que va más allá del amor: es el mapeo sentimental de una sociedad neurótica donde las relaciones son productos de consumo. Bajo la anonimia de unos Él y Ella, construye la historia de dos personajes que son vagamente conscientes de su alienación”, dijo el escritor Fernando Millás al leer el acta del jurado.

A Millás, quien presidió el jurado, lo acompañaron en esta decisión los escritores Jorge Fernández Díaz (Argentina) y Manuel Vilas (España), la editora Gunilla Sondell (Suecia), la directora de la librería Oletvm de Valladolid, Estrella García (España), y la colombiana Pilar Reyes (con voz pero sin voto), directora editorial de Alfaguara.



De esta manera, Pron se hace con una bolsa de 175.000 dólares (unos 548 millones de pesos), una escultura de Martín Chirino y la publicación del libro de manera conjunta en todo el territorio de habla hispana. Precisamente, el autor será uno de los invitados a la Feria Internacional del Libro de Bogotá, en abril próximo.

Es la fascinante autopsia de una ruptura amorosa, que va más allá del amor: es el mapeo sentimental de una sociedad neurótica donde las relaciones son productos de consumo

Visiblemente emocionado, el escritor, radicado en Madrid desde hace varios años, agradeció este honor desde el lujoso hotel Westin Palace, donde se realizó la cena del anuncio.



Entonces explicó que la semilla de la novela se le ocurrió a partir de las experiencias de varios amigos suyos que, luego de años de relaciones formales, “regresaban al mercado de la soltería”.



Este hecho se completó un día que Pron viajaba en el metro madrileño y observó la manera como sus vecinos escogían y descartaban posibles amores en sus teléfonos móviles, a través de la aplicación Tinder. “Y me pregunté –anota– si, dadas las circunstancias, yo también iba en algún momento a tener que descartar personas de esta forma. Y comencé a pensar en las implicaciones de que hagamos esto”.

La nueva familia

El escritor argentino recordó cómo el modelo de la familia de hoy se aparta cada vez más del imaginario tradicional que ilustraban los libros infantiles de su niñez.



“Esto supone un magnífico paso adelante para todos nosotros como sociedad. Pero al tiempo se producen otros desplazamientos y otros cambios que, como por ejemplo en los sonados casos del MeToo, tienen que ver en cómo definimos el consenso, el consentimiento y qué es una relación”, explica Pron.



Considera que estamos pasando por una época de transición que sume a la sociedad occidental en una incertidumbre que para él, sin embargo, encuentra en la literatura un terreno fértil para la creatividad y el desarrollo de nuevas historias.



“Creo que la novela precisamente solo podría ser escrita en este momento en el que todos como ciudadanos estamos participando en unas batallas por definir nuevamente cuáles son los límites que deben ser atravesados y cuáles son aquellos que de ninguna forma se deben atravesar. Y cuáles son las posibilidades y los peligros de las interacciones entre personas”, comenta el autor, ganador del Premio Juan Rulfo en 2004.

Creo que la literatura que a mí me interesa, al menos, es aquella que en lugar de eludir estas preguntas incómodas va hacia ellas y trata de responderlas.

Para Pron, la sociedad está redefiniendo la forma de relacionarse de los hombres y mujeres “como nunca antes se había hecho, posiblemente desde que existe la civilización judeocristiana, o, por no exagerar, posiblemente desde el comienzo de la Modernidad”.



“Creo que no habíamos pensado en cuestiones de cómo nos llevamos hombres y mujeres y qué hacemos con el tercero, cuarto y quinto sexo; y si no tenemos que dejar de pensar en todo esto de una vez. Es un momento de muchas intrigas y preguntas. Y creo que la literatura que a mí me interesa, al menos, es aquella que en lugar de eludir estas preguntas incómodas va hacia ellas y trata de responderlas”, puntualiza.



Para esta edición, que estuvo dedicada a la memoria del recién fallecido editor catalán Claudio López Lamadrid, se recibieron un total de 767 manuscritos. Colombia envió 93 obras inéditas. Además, llegaron 313 de España, 155 de Argentina, 104 de México, 41 de Estados Unidos, 33 de Chile, 19 de Perú y 9 desde Uruguay.



El año pasado, este galardón lo ganó el escritor mexicano Jorge Volpi con el libro Una novela criminal.



CARLOS RESTREPO

CULTURA Y ENTRETENIMIENTO@Restrebooks​