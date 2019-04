“Me apego a la idea de esperar lo inesperado”

Luego de su exitosa participación en la quinta versión del festival de música Estéreo Picnic en el 2014, la banda de Alaska quedó con ganas de más y estará presentándose nuevamente el próximo sábado con algunos de sus éxitos y parte de su más reciente álbum Woodstock.

“No podría explicar lo que siente el grupo, pero, en mi caso, no puedo esperar más para estar allá y saber cómo es el público. Sé que estar en Colombia me va a dejar mil historias en mi cabeza para siempre, y desde ya sé que será una locura”, le contó Howk a EL TIEMPO, quien se unió a Portugal. The Man, un año después de la primera visita de la banda a Colombia.



Junto a John Baldwin Gourley, Zachary Scott, Kyle O’Quin, Jason Sechrist y Zoe Manville, realmente han sabido renovarse, y lo demostraron cuando, teniendo casi listo lo que sería su octavo álbum de estudio: Gloomin+Doomin, decidieron hacer borrón y cuenta nueva y empezar de cero.



“Estábamos trabajando en una música que apestaba. Sonaba bien, y le daba un sentido al álbum (Gloomin+Doomin), pero no decía nada acerca de nuestro entorno social y político. Woodstock, en cambio, es un álbum que nos dejó dar un mensaje y permitirles encontrar una voz a las personas que lo necesitaban”, explica el guitarrista.



De alguna manera, la idea de usar la música como un medio para transmitir mensajes se apoderó del concepto creativo de la banda y lo usaron a su favor.



“La música puede ser una forma para transmitir mensajes. Funciona muy bien para ello. El hip hop, por ejemplo, lo ha logrado muy bien, hoy vemos artistas como Kendrick Lamar y Childish Gambino que buscan ante todo dar mensajes al público con su música”.



El álbum, que cuenta con mezclas de pop, rock, dance, entre otros géneros, o como lo diría Howk, “está en un constante viaje entre estilos musicales”, ha sido fiel a la filosofía de la banda que no se etiqueta en ningún género en particular y que asegura ser simplemente un grupo de personas haciendo música.



“Woodstock es el octavo álbum de Portugal. The man. Si todos hubieran sonado igual no estaríamos aquí (…) Si la gente viera nuestros chats pensaría que estamos dementes. Constantemente estamos enviándonos canciones y recomendándonos cosas que nos parecen interesantes. Nos emocionan y nos inspiran muchas cosas y tratamos de crear lo nuestro partir de eso”.



Y es que esta ha sido la nueva forma que ha adoptado la banda para crear música, no sienten presión en absoluto, y los números que adquieran es algo que no está en su lista de prioridades. Buscan divertirse, y ser ellos ante todo.



“No quisimos presionar las cosas, eso fue lo que cambió. Las canciones que teníamos estaban sobre producidas, las estábamos pensando mucho. Lo nuevo salió de manera muy natural y rápida. Feel it still por ejemplo nació en 45 minutos. Fue un proceso sencillo de escribir la letra y grabar algunos sonidos con el bajo (…) Nuestra idea con este álbum fue ‘escribamos las mejores canciones que podamos'”.



Con respecto al show que traen a Colombia Eric asegura: “Seremos ruidosos. Seremos Portugal. The man. Vamos a tocar pesado. Vamos a mostrarles lo que hemos aprendido a hacer en los últimos años” concluye.