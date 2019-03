Las polémicas y los éxitos que rodean a Ed Sheeran

Dos estilos diferentes, pero pegadizos, el reguetón machacón de Luis Fonsi y el pop suave de Ed Sheeran, tomaron los campos de batalla en los que se lucha por conquistar a la generación Z: YouTube y Spotify. En la plataforma de videos, el de 'Despacito' fue el más visto, seguido por el de 'Shape of you'. Y en Spotify, el tema más reproducido fue el del británico, seguido del de Puerto Rico.

Puede que el éxito de Sheeran quedase un poco eclipsado por el 'Fenómeno Despacito' en 2017, pero el cantante sigue llenando salas, recintos y parques. Su carrera se mantiene y su ejército de seguidores acuden en masa a su llamada.



Lejos de la estética que suele rodear a los cantantes de pop, Sheeran ha transcendido el efecto canción del verano. Sobre todo tras conocerse el enlace secreto del cantante con su novia Cherry Seaborn, a quien conoce desde el colegio, publicado por 'The Sun'. Dicen que se realizó en la finca del artista en Suffolk, con 40 invitados y antes de Navidad.



Edward Christopher Sheeran, su nombre completo, nació en Halifax, una ciudad inglesa de pasado industrial. Vino al mundo en febrero de 1991 y ya desde pequeño hacía sus pinitos con la guitarra.



Con el sueño de vivir de la música, en 2008, después de dejar los estudios, se mudó a Londres donde empezó a tocar en pequeños bares. Su álbum de debut llegó tres años después, en 2011, de la mano de Atlantic Records. Se llamó 'Plus (+)' y tuvo buena acogida entre crítica y público. Al año siguiente, Sheeran ganó dos premios Brit Awards, a mejor cantante en solitario masculino y estrella revelación del año.

El fenómeno pelirrojo

'Multiply (x)' fue su segundo trabajo. Se publicó en 2014 bajo el mismo sello y consiguió ser número uno de ventas en diversos países como Estados Unidos, Alemania, Reino Unido o Suecia, entre otros. El tercer single que lanzó, 'Thinking out loud', le dio fama y visibilidad mundial. Así, el fenómeno pelirrojo se afianzaba en el mundo de la música comercial.



El tres de marzo de 2017 lanzó su último trabajo de estudio hasta la fecha, 'Divide (÷)', en el que se encuentra el éxito 'Shape of you'. Con la salida de este álbum comenzó una gira que lo ha llevado por el mundo durante dos años. El final del 'tour' lo marcará, por ahora, un concierto en Ipswich, en Reino Unido, el 26 de agosto de este año.



Antes, Sheeran llevará su guitarra y su música a Brasil, Argentina, Sudáfrica, Corea del Sur, Japón, Hong Kong, Malasia, Francia, Tailandia, Italia, España y Portugal, entre otros países.



Con este 'megatour', el inglés ha quebrado el récord de venta de entradas. En 2018, se convirtió en el artista más taquillero de las últimas tres décadas, superando los cuatro millones de entradas vendidas, según informe anual del grupo de investigación Pollstar.



Sin embargo, no todo ha sido luz en la carrera del cantante. Él mismo ha reconocido en entrevistas que pasó por etapas en las que había abusado de sustancias. Contó en una entrevista en ITV, canal de televisión británico, que en un momento se vio cayendo en los escollos de la fama sobre los que la gente lee.



“Nunca había tocado nada. Empecé a deslizarme en eso y, por eso, decidí tomarme un año libre”, dijo. Ahora asegura tener una vida alejada de los abusos y equilibrada.



Otro tropiezo tuvo lugar en 2017, cuando protagonizó una campaña solidaria. En marzo de ese año, el británico fue a Liberia de la mano de la ONG Comic Relief para apoyar el desarrollo de los niños del país e hizo un video que se difundió meses más tarde.



El Fondo de Asistencia Internacional para Estudiantes y Académicos de Noruega, que analiza campañas solidarias, dijo que el video perpetuaba estereotipos y promovía la idea del “salvador blanco”. Acusó a Sheeran de acaparar el protagonismo. Si bien reconoció que la intención del cantante era buena, aseguró que la manera no era la correcta y que abordaba la pobreza desde una visión simplificada y poco efectiva.



La campaña de financiación a la que pertenecía el video consiguió recaudar 110 millones de dólares para varias causas, según un artículo de 'The New York Times'.

Más controversia

Las polémicas no acaban ahí. El año pasado, Structured Asset Sales (SAS), la compañía que posee parte de los derechos de la canción de Marvin Gaye 'Lets get it on', demandó por 100 millones de dólares al cantante por plagio. Según dicha compañía, Sheeran copió melodías, armonías, la línea de bajo y tempo, entre otras características, del tema de Gaye en 'Thinking out loud'.



Los herederos de Edward Townsend, coautor de 'Lets get it on', ya habían denunciado en 2016 al cantante, que negaba cualquier tipo de plagio. Aquel tema se resolvió fuera de los tribunales con un acuerdo confidencial. Pero en enero de este año, un juez estadounidense rechazó la petición de Sheeran de desestimar la acusación de SAS, por lo que tendrá que resolverse en los tribunales.



No era la primera vez que lo acusaban de plagio. El año pasado, los compositores australianos Sean Carey y Beau Golden lo demandaron por copiar “casi nota por nota”, según recogía 'The Independent', la canción 'When I Found You'. También en este caso, las tres partes llegaron a un acuerdo.



