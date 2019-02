Ernesto Cardenal, poeta que refleja la lucha del pueblo nicaragüense

"La voz y la vida de Ernesto Cardenal reúnen dos vetas profundas del ser nicaragüense: la intolerancia con la injusticia y el amor a la palabra bien dicha", narra a la Redacción APP de El Tiempo la poeta nicaraguense Gioconda Belli, amiga de antaño y de luchas de su connacional Cardenal, quien actualmente se encuentra hospitalizado.



Cinco recaídas en el último año ha tenido uno de los hombres más importantes de las letras en América Latina y el mundo: premio Pablo Neruda, Reina Sofía y Mario Benedetti, entre muchos otros reconocimientos. La preocupación de sus pares, dada la avanzada edad de Cardenal, se empieza a hacer evidente.

Sin embargo, profundas han sido sus luchas, tanto como sus letras, y la huella que ha dejado en el pueblo nicaragüense, que ha sido, sobretodo, la de no permitir que la represión son apague, está más visible que nunca.



"Somos un pueblo de rebeldes dulces porque la poesía nos mueve más que los discursos políticos. Por eso Ernesto y su poesía hicieron conciencia y animaron a la gente a luchar contra la tiranía de Somoza y contra esta insólita tiranía que tenemos ahora", continúa Belli.



Y es que Cardenal, autor de 'Epigramas' y 'Oración por Marilyn Monroe', entre otras obras, participó en la lucha contra la dictadura de los Somoza y fue militante hasta 1995 del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), actualmente en el poder, y del que está distanciado.

Gioconda Belli tiene 67 años y 20 libros publicados. Foto: Sergio López / El Mercurio

Incluso, Cardenal fue Ministro de Cultura de Daniel Ortega, pero sus diferencias en el manejo del poder y del país, hicieron que el poeta terminara no dando un paso al costado, sino encabezando, como otros artistas, los movimientos en contra de la dictadura actual, como lo había hecho ya en la época de Somoza.



En ese camino, ha sido inevitable no cruzarse con Belli, quien también tomó distancia del Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo por las mismas razones y quien asegura que la voz de Cardenal fue clarín de su generación.



"Siempre he admirado de él la solidez de sus convicciones y su desparpajo para expresarlas y por otro lado su insaciable curiosidad, su intimidad con la

poesía, con el arte", destaca.

Amonestado por un papa

Uno de los momentos más complejos de la vida de Ernesto Cardenal, fue cuando, ocupando su puesto como ministro de Cultura, recibió la amonestación pública del papa Juan Pablo II, quien visitó Nicaragua en marzo de 1983, por mezclar la religión con la revolución sandinista.



"Es único. Ese molde de hombre para todos los tiempos creo que se está agotando en el mundo", finaliza la escritora nicaragüense.

Fragmento de un poema de Belli para Cardenal

POEMA DEL AMOR QUE NO FUE

A Ernesto Cardenal en sus 90 (2015)



Yo habría querido ser Carmen o Claudia,

una de las muchachas que amó Ernesto

si yo hubiera sido una de ellas

no lo hubiera defraudado.



(...)



Yo recuerdo en los años setenta

cuánto se me revelaba mientras lo leía.

Él me mostraba cual si lo estuviera viendo

a Bartolomé de las Casas

denunciando el maltrato que los españoles daban a los indígenas

¡Ah! Los pobres indígenas de América

El poeta lo cita diciendo que los indígenas eran

“pacíficos, con sus repúblicas bien ordenadas

proporcionados y delicados y de rostros de buen parecer

que pareciera que todos ellos fueran hijos de señores”



(...)



En su Hora Cero

Ernesto amasó el pedestal en el que colocamos a Sandino,

habló de ese “nicaragüense en el extranjero

un “nica” de Niquinohomo

trabajando en la Huasteca Petroleum Co. de Tampico

y tenía economizados cinco mil dólares

y no era militar ni político

y cogió tres mil dólares de los cinco mil

y se fue a Nicaragua a la Revolución de Moncada

pero cuando llegó, Moncada estaba entregando las armas



(...)



Gioconda Belli

Enero 27, 2015



Redacción APP