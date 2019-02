¿Podría suspenderse el Jamming Festival de este fin de semana?

El concierto, que reunirá este 16 de febrero en el Hotel Paraíso Estudios del municipio de Ricaurte, Cundinamarca, a bandas como Molotov y Café Tacvba (de México); Cypress Hill, Method Man, Red Man, DJ Master (EE.UU.), Todos tus muertos (Argentina), Godwana (Chile); The Skatalites e Inner Circle (Jamaica); los mexicanos Panteón Rococó o el italiano Alborosie -por nombrar algunos- está suspendido en este momento.

Precisamente, la Dirección Nacional de Derechos de Autor, Dnda, emitió una medida cautelar para frenar el evento. En la cuenta de twitter oficial de Sayco se reveló la decisión.

Esta medida cautelar prohíbe la comunicación pública de las obras musicales que serían interpretadas por los artistas contratados, las cuales son representadas por la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia Sayco, toda vez que, a la fecha, el productor del evento no ha cancelado los derechos patrimoniales de autor que se causan.

LA DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR (DNDA), EMITIÓ MEDIDA CAUTELAR - SAYCO https://t.co/1SwdlgWMA9 — SAYCO (@SaycoOficial) 13 de febrero de 2019

En un boletín informativo emitido por la entidad se dice que los organizadores de este evento musical trasladaron su realización del municipio de Chía a Ricaurte con el fin de evadir el pago legal de los derechos de autor comprometidos, con la anuencia de las autoridades municipales que expidieron el permiso para la realización del espectáculo público aceptando un paz y salvo emitido por un gestor individual, que según el comunicado no representa las obras musicales del caso.



Esa medida cautelar se le notificó al alcalde del municipio de Ricaurte (Cundinamarca), Carlos Andrés Prada, para que dé cumplimiento a la obligación legal y, en el caso de que no se cancelen los derechos de autor a la entidad que legítimamente representa las obras musicales (Sayco), no deje realizar el evento.



EL TIEMPO se comunicó con la oficina de prensa del Jamming Festival para conocer su punto de vista y respondieron que están ala espera de emitir un comunicado oficial sobre esta situación.



