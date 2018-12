Juan Carlos Ensamble y el sabor de la nueva salsa

A Bogotá, Juan Carlos García llegó desde su natal Itsmina, Chocó, con la intención de estudiar medicina para darle gusto a su mamá, doña Ania Valencia.



La señora estaba preocupada porque a su hijo le gustaba la música, y ella no quería que se “fuera por ahí”.

García dice que buscó universidades y trató de “pasar a medicina en tres instituciones, pero no pudo. Lo más cerca que encontré, y que sí pude estudiar, fue ingeniería biomédica, que es el mantenimiento de equipos médicos”, cuenta.



Pero nada, pudo más la música y a finales de los 90, García fundó con varios amigos el grupo Ensamble, dedicado a la salsa, el género que más le gusta.



“Yo pude haber hecho chirimía, alabaos, que están presentes en mí por mi tradición chocoana, pero la salsa es muy fuerte y es una goma que no se me quita”, cuenta.



En el 2012 empezó su carrera en solitario y decidió adoptar Ensamble como apellido.



Ha sido un artista disciplinado que ahora ya se puede dar el lujo de que lo produzca uno de los más importantes hombres de la salsa del momento: José Aguirre, quien estuvo en su canción 'Encantadora', “un hombre que tiene el bagaje y la calidad suficientes y ha creído en mí”, cuenta el músico.

El objetivo de Juan Carlos Ensamble en la salsa ha sido darle un toque más moderno. 'Encantadora' es un ejemplo, así como canciones como ‘Qué pajó’, ‘Porque la vida es corta’, ‘Tú y yo’ y ‘Voy a regalarte’.



En la próxima Feria de Cali, el músico estará en la Calle de la feria, en los conciertos del 29 y el 30 de diciembre.



Doña Ania está hoy muy orgullosa de su hijo porque hizo su carrera a pulso.



