Adiós a Jarabe de Palo, el grupo que hizo famosa a ‘La flaca’

En un sentido video difundido esta semana, Pau Donés, vocalista y alma de la agrupación española Jarabe de Palo, cumplió con lo que venía anunciando desde octubre: abandona los escenarios. “Sed felices porque la vida es urgente. La vida es una y ahora, y hay que vivirla a tope (al extremo), con intensidad”, dice el cantante que desde hace tres años lucha contra un cáncer de colon.



“Me vienen a la cabeza un montón de pensamientos. La cantidad de cosas buenas que nos ha dado la música, los momentos increíbles, irrepetibles que hemos vivido. El haber tenido la oportunidad de vivir de lo que nos gusta, nuestra vocación, nuestro sueño, que al final se ha convertido en una profesión”, continúa.

El cantante, guitarrista y compositor español de 52 años (Huesca, 1966) no quiso hablar de un adiós definitivo, sino más bien de un parón en el camino y carrera profesional que no sabe cuándo retomará: “Es un adiós pero hasta luego… No sé cuándo, ni cómo ni de qué manera, pero volveremos. Así que esperamos que estéis ahí cuando volvamos y poder retomar el contacto, como siempre, a través de las canciones de Jarabe”.



Donés materializa así su despedida después de una intensa gira internacional con Jarabe de Palo con motivo de los 20 años de trayectoria del grupo (2017) y del lanzamiento del álbum ‘Jarabe Filarmónico’ (2018), que incluye los éxitos más memorables del grupo interpretados junto con la Orquesta Filarmónica de Costa Rica. También organizó un concierto solidario para recaudar fondos contra el cáncer acompañado de artistas invitados, como Rosana, Dani Martín, Manolo García y Antonio Orozco, y publicó un libro, ‘50 palos’, forjado a partir de sus pensamientos, inquietudes e ideas. “Hemos tenido la oportunidad de compartir un montón de canciones con vosotros de formar parte de alguna manera de la banda sonora de vuestra vida y también de la nuestra… La música nos ha conectado estos 20 años y os lo súper agradezco”, les expresó a sus seguidores en el video de apenas dos minutos de duración.



En el 2015, el catalán fue sometido a una operación para extraer el cáncer de colon que le fue diagnosticado. Un año más tarde anunció en su cuenta de Twitter que “estaba limpio” y los tumores habían desaparecido. La alegría que generó la noticia de su recuperación duró unos pocos meses: el 8 de febrero del 2017 Donés anunciaba su recaída en la enfermedad, pero subrayaba su intención de no abandonar sus proyectos profesionales mientras enfrentaba el tratamiento de quimioterapia. Lo hizo, además, sin perder la sonrisa y fue compartiendo uno a uno los avances del proceso en sus redes sociales, para alivio de sus seguidores.



Ahora, el autor de canciones tan míticas como ‘La Flaca’, ‘Depende’ o ‘Bonita’ dice que se dedicará a pasar más tiempo con su hija y a practicar 'surf', deporte que descubrió de forma tardía y le tiene “enganchado”. “Te metes en una ola y al final es ella la que te lleva a ti. Con el cáncer me di cuenta de que tengo una hija y que es divertido levantarte y llevarla al cole. Lo de ser músico es obsesivo. Me perdí la infancia de mi hija y no quiero perderme ahora su adolescencia”, explicó en una entrevista en octubre con ‘El País’.



También anunció que abandonará las Islas Baleares, España, donde reside actualmente, para no caer en la tentación de decir que sí a cada concierto o colaboración musical que le propongan. No ha desvelado dónde fijará su domicilio.



Pau Donés se marcha, y con él una de las bandas más reconocidas del pop en español, con once álbumes de estudio y cinco recopilatorios a sus espaldas. Solo el tiempo dirá si es un adiós o un hasta luego momentáneo.

Una historia muy real

Hay canciones que trascienden al paso del tiempo, las modas y los olvidos. ‘La Flaca’ es una de ellas, con la que Jarabe de Palo se dio a conocer al mundo. ¿Quién no ha entonado alguna vez: ‘Por un beso de La Flaca yo daría lo que fuera; por un beso, de ella, aunque solo uno fuera’? Un clásico.



Pau Donés la escribió en 1995, después de un viaje a Cuba junto al resto de componentes de Jarabe de Palo, entre ellos su hermano Marc, donde iban a grabar el videoclip de ‘El lado oscuro’, una canción que por aquel entonces no estaba ni editada.



Como relató el artista en el libro ‘50 palos’, llegaron a La Habana, dejaron las maletas y los instrumentos en el hotel y pusieron rumbo a La Tasca, el sitio de moda en el malecón de la capital cubana. Cuando estaban a punto de marcharse, y con varios mojitos de más en el cuerpo, entró por la puerta “una mujer de belleza impresionante, con un vestido de gasa roja semitransparente, y en la cara dos soles que sin palabras hablaban. Una diosa, eso es lo que era”, la describe Donés.



Fue un flechazo: La Flaca, como la conocían desde que era niña, se llama en realidad Alsoris y, durante las siguientes dos semanas, se convirtió en una más del grupo de amigos de Donés.



La última noche, sin que poco o nada hubiera pasado entre el artista y la mulata hasta el momento, cuenta que le dijo: “Flaca, no me puedo ir de la isla sin haberme acostado contigo”. Entonces, se fueron juntos a la cama, se abrazaron, y Donés quedó profundamente dormido. A la mañana siguiente, esbozó en una servilleta las primeras ideas que darían forma a la canción que lo encumbró.



Él canta que nunca se llevó el beso de La Flaca. Ella, años más tarde, reconoció en una entrevista con ‘El Mundo’ que sí sucedió, “uno pequeño, poco importante, pero un beso”.



