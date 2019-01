Ozuna es relacionado con el asesinato del también cantante Kevin Fret

El cantante puertorriqueño Ozuna está siendo relacionado con el asesinato del también cantante y activista Kevin Fret, quien fue asesinado el pasado 10 de enero en Santurce, Puerto Rico.

Ante ello, el licenciado Antonio Sagardía, representante legal del reguetonero, afirmó que su cliente no tiene vínculo con el asesinato de Fret, al tiempo que confirmó que en el pasado el artista urbano había sido extorsionado por la víctima por 50 mil dólares.



“No hay ningún vínculo con la investigación del asesinato, salvo que Kevin Fret lo extorsionó y la Policía lo sabe. Asumo que van a entrevistar a Ozuna sobre eso. Él no es sospechoso”, aseguró Sagardía, quien es el portavoz del artista que se encuentra actualmente en Los Ángeles.



De acuerdo con el también exsecretario de Justicia, Ozuna no ha sido citado por el Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de la Policía en calidad de sospechoso, ni de testigo en la investigación de la muerte de Fret.

“Me imagino que (de ser citado) le preguntarán a él por qué esa persona lo estaba extorsionando, preguntas que son parte de una investigación”, indicó Sagardía.



Sobre el incidente, el director del CIC de San Juan, Juan Marrero Cruz, indicó que en este momento la prioridad en la investigación del asesinato de Fret es dar con la persona que fue vista por unos policías junto al cuerpo poco después de ocurrir el crimen.



“Nosotros nos concentramos en identificar a la persona que estuvo (el pasado jueves, 10 de enero) en la escena donde ocurrió este asesinato. Trabajamos para dar con esta persona y realizar una rueda de confrontación”, dijo Cruz Marrero, sin entrar en mayores detalles y sin descartar o confirmar si Ozuna será entrevistado.



Sagardía especificó que Ozuna acudió en el 2017 al Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) en Miami y al Departamento de Justicia y de la Policía en Puerto Rico para hacer unas querellas contra el artista por extorsión.



En relación a la existencia de un supuesto vídeo sexual en el que aparece el reguetonero y por el que pudo haber sido objeto de la extorsión, Sagardía señaló que “lo que tengo de información es que el vídeo no es de ninguna relación de Ozuna con alguien. Era de cuando era menor de edad y de una cuestión privada de él y que no sabemos es cómo esa persona obtuvo el vídeo”.



“Para mí el vídeo no tiene importancia. Fue importante en el momento de la extorsión. Lo que hay que esclarecer es la causa de la muerte", acotó Sagardía.



Fret, quien se dio a conocer como el primer trapero gay, fue asesinado mientras conducía una motora marca Yamaha por la calle Eduardo Conde en Santurce.



EL NUEVO DÍA (PUERTO RICO) / GDA