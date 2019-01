El Kronos Quartet estrenó una nueva composición de Mario Galeano

De las placas metálicas de una marímbula que construyó hace 20 años, el músico Mario Galeano empieza a extraer una corta secuencia de sonidos graves. El cerebro detrás de agrupaciones como Frente Cumbiero, Ondatrópica y Los Pirañas cuenta que en Colombia, este instrumento se encuentra en la zona de Palenque, aunque su origen es africano y llegó al país a través de los cubanos que vinieron a los ingenios azucareros a principios del siglo XX.

“Suena increíble”, dice Galeano en su estudio, que además de instrumentos exhibe varios modelos de consolas y mezcladores. Todos esos elementos suman a la ecuación musical que Galeano ha aplicado en su carrera: una exploración de los sonidos colombianos con la idea de reforzarlos para una plataforma global.

Es un trabajo que ha atraído la mirada de grandes referentes de la música mundial, como el Kronos Quartet, el aclamado cuarteto de cuerdas creado por David Harrington, que justamente estrenó este viernes, en un concierto en Berkeley (California) la pieza 'Tolo Midi', una composición para la cual comisionó a Galeano como parte del proyecto Fifty for the Future.

“Creo que (el proyecto) muestra muy bien una intención que tiene el Kronos de acercarse al formato de cuarteto de cuerdas más allá del repertorio tradicional de este, que ha sido eurocentrista y con una mirada occidental desde siempre. Y el Kronos se ha encargado mucho de abrir nuevas puertas para el formato y acercar lenguajes diferentes”, cuenta Galeano sobre Fifty for The Future (ver nota adjunta con la entrevista a Harrington).



Esta es la segunda pieza que Galeano crea para el Kronos, luego de 'Microsurco de liebre', que fue comisionada por el teatro Colón para la presentación del cuarteto en el 2017.



Ahora, Galeano apostó por una composición muy rítmica, sincopada y, por supuesto, de sabor colombianista. Melódicamente, dice el músico, 'Tolo Midi' está centrada en la cumbia y, sobre todo, en las melodías de gaitas y caña de millo, que pone la pauta en la cumbia.



“El código melódico de la cumbia viene de ese ancestro indígena de las flautas; precisamente, una de esas flautas se llama Tolo y viene de la región del Darién. Son melodías que se pueden transformar en un instrumento, es cuestión de arreglar para el formato de cuerdas (contrabajo, viola y dos violines), ajustar todo un discurso que permita expresar una idea musical concreta y tenga ese sabor melódico, y por supuesto desde lo rítmico, que es el aporte africano a toda esta mezcla”, asegura Galeano.

En su anterior trabajo con el Kronos, 'Microsurco de liebre', el colombiano exploró una faceta que también es fundamental en su estilo: el coleccionismo. Para esta pieza, el artista hizo un corte especial de un vinilo, a partir de varios discos de 78 revoluciones, sobre el cual empezó a grabar varios sonidos de fondo como 'cracs' y 'pops'.



“Con esos 'samples' hice una pista rítmica para reemplazar los tambores, sobre la cual ellos tocaban. Fue muy bonito porque cuando arranca la pieza, ellos ponen la aguja sobre el principio del disco, y ese intercambio con el grupo de verdad quedó muy efectivo”, asegura.



Ese amor por los vinilos de Galeano nació hace dos décadas, igual que la marímbula, pero se empezó a frenar hace unos cinco años, pues la tendencia de comprar vinilos hizo que se inflara el mercado.



“Se volvieron demasiado caros los precios, me parece que ya es una especulación y una cosa ridícula. Por suerte, llegué al coleccionismo en una época en la que nadie estaba mirando eso y podía comprar discos a 500 pesos, que hoy valen literalmente 500.000 pesos”.



Ese coleccionismo también se refleja en el estudio de Galeano, quien suele comprar equipos en plataformas como OLX o Mercado Libre, o inclusive en las giras musicales que emprende. Esas consolas le ayudan a seguir encontrando nuevos sonidos para sus proyectos.



“Este aparato es un delay de cinta –dice Galeano, señalando una de sus compras–... Tú tienes un plugin (complemento) en el computador que emula ese mismo sonido, y eso es lo que la gente utiliza hoy. Trato de evitar eso y busco el aparato; en general, esa ha sido la aproximación que hemos tenido con nuestros proyectos casi desde el principio, tratar de evitar los lugares comunes y de tener un discurso propio, de innovar, que es la tarea que año tras año tratamos de seguir haciendo”.



Otra de las estrategias para evitar esos lugares comunes es que cada uno de los tres proyectos musicales tenga un momento para sacar la cabeza, mientras los otros se oxigenan –el músico calcula que esas agrupaciones se han presentado en más de 35 países y han publicado diez discos, que, además, han salido en el formato de vinilo–.



En este momento, Frente Cumbiero es el que tiene más visibilidad, pues Galeano decidió retomar el formato de cuarteto tras tener una etapa más electrónica. Gracias a una invitación del sello Fania para crear una nueva versión del clásico 'Merecumbé', de Johnny Colón, que por supuesto se reinterpretó con sabor colombiano, el grupo ahora tiene una formación compuesta por bombardino (Sebastián Rozo), saxo tenor (Marco Fajardo), timbal (Pedro Ojeda) y sintetizador y drum machine (Galeano).

El nuevo concepto de Frente Cumbiero, que lidera Mario Galeano, se refleja en su propuesta estética. Foto: Camilo Pachón

A raíz de esa experiencia, y del buen sonido que logró con esa alineación, Frente empezó a prender motores nuevamente el año pasado. El grupo, por ejemplo, se presentó en el Womex, una importante feria de músicas del mundo, y tuvo una gira en Japón, donde la agrupación publicó un disco de 45 revoluciones, 'Sondiramá', con el sello Okra.



“Es un sello que le está apuntando a traer esos sonidos de la cumbia y del Caribe. Siempre en Japón se escuchó mucha música cubana y brasilera, pero lo colombiano nunca había tenido ese espacio”, comenta Galeano.



Con Sondiramá, Frente Cumbiero se sumó a los pocos artistas colombianos que publican un vinilo en Japón, como Fruko, que lo hizo en la década de 1980. Además de ese lanzamiento, el grupo también hizo presentaciones en ciudades como Osaka y Tokio y en festivales como el Fuji Rock, un encuentro de cuatro días que puede reunir hasta 100.000 personas y que el año pasado tuvo como artista principal al legendario Bob Dylan.



En esa gira, Frente estableció relación con bandas de cumbia como Minyo Crusaders, a la que esperan traer a Colombia, y Galeano ratificó además que los japoneses son melómanos insaciables. “Me impresionó encontrar en nuestros conciertos que los DJ que estaban abriendo usaban muchos vinilos colombianos viejos. Ellos son los que compran los discos a 500.000”, bromea.



Luego del estreno de 'Tolo Midi', el Kronos grabará la pieza en febrero, y en abril se subirá a la plataforma del grupo en internet. Además, Galeano está grabando el nuevo disco de Frente Cumbiero, que tiene planeado publicar a mediados del segundo semestre de este año.

Fifty for the Future, un arca de Noé de la música

David Harrington, a la derecha, junto a Sunny Yang, Hank Dutt y John Sherba. Foto: JAY BLAKESBERG

El Kronos Quartet nació en 1973, y su creador, el violinista David Harrington, calcula que en ese lapso el grupo, que también conforman Sunny Yang, John Sherba y Hank Dutt, ha estrenado más de 1.000 piezas nuevas.



La desventaja es que esas composiciones no están disponibles en librerías musicales y solo se pueden alquilar a través de editoriales a un alto costo.



Con el objetivo de que sus piezas estén disponibles para que músicos de todo el mundo puedan interpretarlas, el Kronos creó el proyecto Fifty for The Future, que invitó a 25 compositores hombres y 25 mujeres, entre los que están figuras como el maestro minimalista Philip Glass, Franghiz Ali-Zadeh, de Azerbaiyán; el japonés Misato Mochizuki y el colombiano Mario Galeano.



“Una de las cosas que queríamos hacer era darles a los intérpretes la oportunidad de aprender nuevas cosas en la música que puedan abrir áreas de exploración para sus futuros musicales”, cuenta Harrington.



A medida que se vayan estrenando las piezas, y el Kronos las grabe, se subirán a internet junto con las partituras y a comentarios del grupo sobre su interpretación. Harrington calcula que las partituras que ya están disponibles se han descargado más de 12.000 veces por músicos de 86 países.

“Es interesante que algunas de estas partituras las están interpretando cuartetos de saxofón o vocales... También queríamos tener cosas que no se parezcan ni suenen a nada que hayas escuchado antes”, asegura.



Justo antes de esta conversación, Harrington cuenta que el Kronos interpretó 'Tolo Midi', la pieza de Galeano, junto a un grupo de estudiantes y frente a una audiencia que incluía desde niños de 8 años hasta jóvenes de secundaria. Fue una experiencia increíble, según el músico.



“Estamos muy emocionados con la composición de Mario, es realmente divertida, es una pieza excelente para cuartetos de todas las edades. Los ritmos son divertidos y desafiantes, y todo el grupo tiene que sentir el mismo pulso”.



Harrington cuenta que decidió invitar a Galeano a Fifty for The Future luego de su experiencia en Colombia en 2017. “Yo sentía que con él estábamos aprendiendo cosas sobre música y pensé que eso era grandioso, y era exactamente lo que quería darles, especialmente a los grupos jóvenes”, afirma Harrington.



Uno de los detalles más particulares de 'Microsurco de liebre' era que el disco que prensó Galeano sonaba en un tornamesa especial que prácticamente se convertía en otro instrumento que acompañaba al cuarteto.



“Fue fabuloso y esa tornamesa creo que no existe en Estados Unidos, es muy particular de Colombia. Ahora usamos una pista cuando interpretamos esa pieza en diferentes lugares del mundo, y realmente la amamos”, afirma Harrington.



YHONATAN LOAIZA GRISALES

Cultura y Entretenimiento

En Twitter: @YhoLoaiza