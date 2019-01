Autismo y rebeldía juvenil protagonizan el libro de Ezequiel Dellutri

En la tradición oriental, los peces koi embellecen estanques de contemplación por su belleza y colorido, que invitan a la reflexión y la paz interior.



El argentino Ezequiel Dellutri encontró en un acuario con estos peces de colores el eje central para contar la historia de 'Koi', la novela juvenil con la que debutó en este género. La obra fue reconocida con el más reciente Premio Norma de Literatura Infantil y Juvenil.



Si bien el relato de Dellutri cuenta una historia distinta, la idea del acuario tiene su origen en un hecho real. En vista de la difícil comunicación que tenía con uno de los miembros de su familia, el autor argentino halló en esta afición a los peces la manera de acercarse a su pariente, una persona introvertida.

En 'Koi', Dellutri narra la historia de dos jóvenes medio hermanos (Laura y Julián), que atraviesan complejos procesos existenciales. Por un lado, ella descubre a un padre ausente del que su mamá nunca le había hablado. Mientras que Julián sufre de autismo. En el interregno aparecen a lo largo del relato fenómenos tan comunes en la sociedad actual como la rebeldía adolescente y el 'bullying'.



Gracias a su larga experiencia como docente, el autor ha tenido la posibilidad de estudiar estas problemáticas que afectan a los jóvenes, como consecuencia de una “sociedad tan hostil como la actual”.



“Nuestra sociedad convirtió al joven en un objeto del mercado. A partir del momento que comencé a contar la historia como si yo fuera una joven, comenzaron a surgir naturalmente estos problemas, y yo simplemente los dejé fluir”, comenta Dellutri.



Esa mirada universal de la juventud encuentra un espejo metafórico en la imagen del pez, como lo explica el autor argentino, al ser una mascota un tanto diferente a las tradicionales que suele haber en las casas como lo son los perros y los gatos.



“Con ellos, de alguna manera, no se puede generar ningún vínculo verbal o afectivo (no se pueden acariciar). Es decir, los peces reflejan perfectamente cómo están los dos personajes: no pueden hablar, no reciben el cariño que yo buscaría. Y, en cierta forma, tiene que reconstruir su historia a partir de ahí”, sostiene Dellutri.

Y los peces, pero también otro elemento revelador como es la música, se convierten en el puente que les permitirá comunicarse y establecer un vínculo de amor a los dos hermanos. Ocurre un día que Laura toma el riesgo de salir con su recién descubierto medio hermano a la calle. Al verlo tan nervioso, le pone uno de sus audífonos y le comienza a poner sus listas favoritas de canciones.



“Los encuentros que se dan entre las personas, muchas veces no son directos. A veces, uno tiene que ir por otros caminos. Y cuando uno tiene intención real de comunicarse con otro, se tiene que aprender a ceder su propio egoísmo para llegar al corazón del otro. Y en el libro está esa búsqueda presente”, anota el autor.



Como hecho curioso, casi todos los protagonistas del libro son mujeres, salvo el niño autista y algún otro personaje. Y este fue uno de los intereses que Dellutri quiso explorar desde un principio, de manera explícita, al ponerse en la voz de una niña de 15 años.



“Hay cosas que los hombres invisibilizamos. Como, por ejemplo, el acoso callejero que aparece mencionado en la novela y es una realidad terrible en nuestros países. Y, dentro del contexto de Laura, yo quería generar ese tipo de situaciones que fueran prototípicamente las que vive una mujer. Eso me permitía llegar al tono de una chica”, explica el escritor.



Dellutri, quien viene de escribir siete novelas policiales de adultos en los cuatro últimos años, cuenta que encontrarse con la literatura juvenil fue como “estar en un patio de juegos”.



“Acá pude darme el gusto de jugar con otros elementos –anota– que tal vez en la literatura para adultos no están tan bien vistos. Fue reencontrarme con una forma de escritura que trasmitía cosas que para mí eran importantes”.



El premio le llegó de manera sorpresiva, puesto que el autor no esperaba ingresar a este género pisando tan fuerte. Cuenta que había enviado el manuscrito al concurso, más como un acto instintivo de ese especial cariño que él tenía por la colección Zona Libre de Norma, que como profesor ha usado tanto.

'Koi', Editorial Norma, 122 páginas, $ 32.900 Foto: Archivo particular

CARLOS RESTREPO

CULTURA Y ENTRETENIMIENTO@Restrebooks