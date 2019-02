'El acuerdo' ratifica el regreso a la escena musical de Nik Salazar 

Después de su actuación en la exitosa serie 'Chica vampiro', el también cantante acaba de presentar el tema 'El acuerdo'.

Después del éxito que tuvo el actor Nik Salazar en la exitosa serie Chica vampiro (2013), de su partición en la temporada 15 de Plaza Sésamo y de ser uno de los finalistas para interpretar la canción oficial del Mundial de Fútbol del 2014, el artista colombiano decidió viajar a Los Ángeles, en Estados Unidos, para buscar nuevas oportunidades en la industria musical.



Allí, persiguiendo su sueño de proyectarse internacionalmente, Salazar tomó cursos de piano y voz, con el objetivo de tener toda la preparación que debe mostrar un artista. Después de tres años, decidió volver a la escena musical.



“Me di cuenta de que Colombia estaba empezando a convertirse en un país muy importante dentro de la industria de la música latina, así que regresé en agosto del 2017. Empecé a encontrar ese camino y me pasé al género urbano, era inevitable contagiarse”, cuenta Salazar, quien en el 2011 ya había dado sus primeros pasos como cantante.



“Siempre me ha gustado el pop, pero al volver me reuní con varios productores de música urbana, entre ellos The Rudeboyz –que trabajan con Maluma–, con quienes compartí en Medellín. Presenté mi primera canción en agosto del año pasado, que se titula 5 letras”, recuerda el cantante.



Salazar se decantó por lo urbano debido a que, como explica, “antes estaba relacionado con las letras sucias y ahora ha dado un giro; es el nuevo pop y me siento tranquilo haciéndolo”.

Como parte de ese regreso a la música, Salazar también estrenó en diciembre el sencillo A tu ritmo, y el primero de febrero presentó su nueva canción, titulada El acuerdo –con la producción de The Rudeboyz–, la cual describe como el tema más urbano que ha hecho hasta ahora y cuyo videoclip ya acumula más de 1’300.000 vistas.



Aunque el artista, que estudió teatro musical en la academia de Misi, dejó de lado la actuación, jamás se ha desligado del baile, otra de sus pasiones, que involucra cada vez más en su trabajo.



Mientras que se da a conocer como músico, no deja de trabajar: ha estado buscando colaborar con artistas del género urbano, pese a que al principio puede “ser un poco complicado”, según dice.



Entre sus planes está llevar sus canciones a México, España, Ecuador, Argentina, Perú y Brasil.



“Me encantaría empezar a exportar música porque siempre me he proyectado como un artista internacional. Pero primero quiero consolidarme acá”, finaliza.

CULTURA@CulturaET