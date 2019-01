Escuche la versión de Nidia Góngora de ‘Tío Guachupecito’ 

'Tío Guachupecito' es una canción del maestro Antero Agualimpia, músico formado en conservatorio, un chocoano nacido en Condoto en 1914 y fallecido en Bogotá en 1979.



De este tema se han hecho muchas versiones, incluidas una con timbales y la de Leonor González Mina, la Negra Grande de Colombia.

Ahora hay una nueva. Está en la voz de Nidia Góngora, cantadora del Pacífico colombiano, y su grupo Canalón de Timbiquí.



La cantante y compositora lo incluirá en la nueva producción del grupo, De mar y río, un trabajo que verá la luz este año, pero que ya envió su primera ‘ráfaga’ con Tío Guachupecito.

Con un fondo de marimba de chonta, se oye la voz de Góngora cantando “En el cielo pintan santos, yo también quiero pintar, pintaron un santo negro, y hoy lo vamo’ a celebrar...”.



Góngora dice que es “una letra muy bonita, lo lleva a uno a evocar muchos momentos de mi vida en ese Pacífico, cuando uno se sentaba a oír a los abuelos a contar sus historias. Es una canción que identifica al Pacífico y la importancia de esos tíos Guachupecitos de la región, de la función que cumplen”.

Conocedora de su territorio (Góngora nació en Timbiquí), agrega que versión favorita de esta canción es la del músico Markitos Micolta, “y en esa me inspiré a la hora de grabar. Él es una persona que yo admiro y respeto, un referente muy importante y un ser humano íntegro; y aunque no estará en este disco, yo siempre que lo veo le digo que la cantemos”, agrega.



De mar y río, disco que Góngora y Canalón de Timbiquí hicieron con Llorona Récords, “servirá para mostrar de dónde venimos, que es de un territorio que, si bien está bañado por mucha agua y rodeado de mucha naturaleza, también tiene en su interior una gran cantidad de música, riqueza y ancestralidad”.



Pero ahí no termina la intención del disco: “Queremos mostrar la unión de dos generaciones: la de los maestros y sabedores que durante años se han encargado de salvaguardar y transmitir esos saberes y riquezas de Timbiquí, como Olivia Bonilla, el maestro Emeterio y la señora Ninfa, y esta generación mía y para abajo que tomó la decisión de conservar y seguir con el legado”, comenta.



Arrullos, bundes, aguabajos y currulaos, entre otros ritmos, tendrá De mar y río, “donde dialogan esas voces curtidas, llenas de poder y sabiduría, con las nuevas, que están intentando construir y dar continuidad a la historia”, agrega.



Y aunque la producción está muy centrada en la tradición timbiquireña, incluye la canción De mar y río, que le da el título, compuesta por el maestro Agualimpia.

Igualmente, dice Góngora, se oirán temas tradicionales de las fiestas locales y un currulao de su inspiración.

Dónde y cuándo

Esta versión de ‘Tío Guachupecito’, interpretada por Canalón de Timbiquí y Nidia Góngora, se puede oír en lloronarecords.bandcamp.com.



