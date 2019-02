‘En este concierto vamos a defender las libertades de todos’: Nacho

“Creo que la música tiene mucho poder”, dice emocionado el cantante venezolano Miguel Ignacio Mendoza, conocido como Nacho, en una entrevista con EL TIEMPO. Él será uno de los artistas que se presentarán el viernes 22 de febrero en el concierto de apoyo para el ingreso de ayuda humanitaria que fue organizado por el magnate británico Richard Branson y que pretende reunir 100 millones de dólares para ayudar a los afectados por la crisis en Venezuela.

La sencilla y contundente frase de Nacho tiene una poderosa relevancia en el contexto que rodea todo el conflicto con el país vecino, que el artista amplía a un terreno más global.



“Todos nacimos en el mismo mundo, ninguno lo hizo en Marte o Plutón (...). Creo que debemos entender que por encima de nacionales somos seres humanos y en este concierto vamos a trabajar para defender las libertades de todos. Así como defender la posibilidad de vivir y en democracia y con la libertad de expresarnos sin hacer daño al prójimo”, comentó, refiriéndose a la esencia que él identifica del concierto en la frontera.

En su opinión, este encuentro musical del próximo viernes es la culminación de un deseo que no se pudo concretar en otras ocasiones.



“Cada quien ha tenido la iniciativa de hacer este tipo de concierto dentro de Venezuela, pero no se ha logrado –por razones obvias (...)–. Siento que ahora es emocionante para todos, incluso para los que están viendo el proceso desde afuera. Estamos viendo la luz al final del camino y estamos más cerca de tener un país en progreso, con democracia y no con régimen controlando todos los espacios, sin dejar nada para el pueblo”.



Para él, es impactante la manera como el mundo se ha unido por esa causa. “Hay ingleses, estadounidenses, holandeses, colombianos, italianos, salvadoreños, brasileños y otras tantas nacionalidades apoyando a mi país (...). Y eso deberíamos hacerlo si sucediera en cualquier otra nación. Nicaragua está ahora en el ojo de todos en este momento, pero tenemos que seguir apostando por poder vivir en un mundo en el que no tengamos miedo de expresarnos o de que nos arrebaten la vida de un momento a otro”, insiste.

Frente al espectáculo musical, el cantante venezolano siente que se va a tratar de un encuentro en el que “nosotros como artistas no vamos a alimentar nuestro ego en el escenario. Me parece que lo más bonito es que va a ser algo orgánico, que la gente que participe esté bien y a salvo y que al siguiente día pueda entrar toda la ayuda humanitaria para Venezuela”.



Nacho comenta que este encuentro podría convertirse en un hito histórico para la música, como lo fueron en su momento el Live Aid de 1985 por la hambruna en África o el mismo concierto Paz sin fronteras, que organizó Juanes en el 2008, en la misma frontera con Venezuela.



“Tengo esperanza y un sentimiento de fe y buena energía al saber que hice algo con las bendiciones que Dios me ha dado y que podría ser un factor de cambio para mi país”, finaliza.