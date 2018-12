Murió el escritor israelí Amos Oz

A los 79 años murió el escritor y periodista israelí Amos Oz, considerado como uno de los más importantes autores contemporáneos de la lengua hebrea.

La noticia fue dada a conocer por su hija, la historiadora Fania Oz, a través de un mensaje en Twitter. "Mi querido padre murió de cáncer, en su sueño y tranquilidad, rodeado de sus seres queridos", escribió.



A pesar de que durante su trayectoria como escritor Oz recibió varios premios como el Goethe en 2005, el Príncipe de Asturias en 2007 o el Premio Israel en 1988, nunca pudo quedarse con el Nobel, aunque en varias oportunidades fue mencionado como candidato.

Oz no solo era reconocido por sus poderosas letras y sus narraciones profundas como su autobiografía 'Una historia de amor y oscuridad', traducida a 28 idiomas y llevada al cine por la productora de Natalie Portman y protagonizada por ella misma, sino que también era reconocido como un hombre pacifista o como prefería ser llamado, "un luchador por la paz".



En muchos de sus libros y conferencias, el escritor hizo un llamado a la paz. Uno de sus más recordados discursos fue el que dio al recibir el premio Príncipe de Asturias, en el que dijo: "Creo en la literatura como puente entre los pueblos.(...) Parte de la tragedia árabe-judía es la incapacidad de muchos de nosotros, judíos y árabes, de imaginarnos unos a otros. De imaginar realmente los amores, los miedos terribles, la ira, los instintos. Demasiada hostilidad impera entre nosotros y demasiada poca curiosidad".



A pesar de su procedencia y del origen polaco de su familia, Oz siempre se mostró a favor de la paz frente al conflicto árabe-israelí, al considerar que ambos pueblos no eran más que víctimas de un mismo perseguidor.



En su última aparición en público, el escritor hizo un llamado a adoptar un "discurso de curación de heridas" que permitiera a ambas naciones recuperarse de la hostilidad y deshacerse de la agresividad que consideraba el peor de los males del mundo.



Otra de sus obras reconocidas fue 'Judas', que hace una abierta radiografía del discípulo que entregó a Jesús; 'Quizás en otra parte', 'Un descanso verdadero', 'Las mujeres de Yoel', 'La caja negra', 'Conocer a una mujer', 'Fima', 'No digas noche', 'Una pantera en el sótano', 'De repente en lo profundo del bosque', 'Versos de vida y muerte' y 'Entre amigos'.



ELTIEMPO .COM y CULTURA