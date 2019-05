Metallica interpretó una canción colombiana en un concierto en España

En medio de los gritos de los fanáticos que asistieron al concierto de Metallica, en Barcelona (España), la banda interpretó la canción ‘El muerto vivo’ del compositor y director de orquesta colombiano Guillermo González, que fue adaptada por Peret, uno de los máximos exponentes de la rumba catalana.

En el estadio olímpico Lluís Companys sonó la versión catalana de 'El muerto vivo', una de las rumbas catalanas más recordadas en la historia de este género, .la cual es conocida también por la frase "no estaba muerto, andaba de parranda".

La agrupación cantó la canción de principio a fin y dijeron frases como "y no estaba muerto no, no y no estaba muerto no, no. Y no estaba muerto no, no, estaba tomando cañas".

CULTURA Y ENTRETENIMIENTO