'Medellín': así se llama la nueva canción de Maluma y Madonna

Lo que parecía imposible para el cantante paisa Maluma se hizo realidad: grabar una canción al lado de la Reina del Pop, Madonna, que se conocerá el 17 de abril.



Este lunes, la artista estadounidense dejó confundidos a sus seguidores con la publicación de una imagen en su cuenta de Instagram, en la que se puede leer el nombre de la capital antioqueña, 'Medellín'.

Se trata del nombre de la canción que ambos artistas grabaron.



En febrero, el reguetonero había confirmado en su cuenta de Instagram dicha colaboración musical, luego de que se hubieran filtrado imágenes de un video que se hizo viral publicado por el coreógrafo Marvin Gofin, en el que los dos artistas grababan en un estudio, en Los Ángeles, California (EE. UU.). Esta imagen, sin audio, se presentó como expectativa.



Pero tanto Maluma como Madonna despejaron las dudas e hicieron público, a través de las redes sociales, el trabajo que han venido realizando, y que se esperaba fuera presentado a mitad de año, cuando la cantante estadounidense presente su próximo álbum musical.

Ambos artistas se encontraron en agosto de 2018, luego de la presentación del antioqueño en el escenario de los MTV Video Music Awards. En ese momento Madonna le dijo a Maluma "estás listo para el siguiente nivel", lo que causó muchos comentarios en favor del artista colombiano.

Maluma y Madonna Foto: Paola España.

Por el momento, el equipo de Maluma publicó la imagen promocional del sencillo, cuyo título es 'Medellín', que promete tener mucho sabor latino.

La reina del pop, de 60 años, también había compartido en su Instagram una fotografía en la que aparece en compañía del cantante antioqueño, en el estudio de grabación y escribió: “Cooking up some Fuego over here!", lo que traduce "cocinando un poco de fuego por aquí".



