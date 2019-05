Magic Juan y sus amigos llevarán a sus fanáticos al pasado

Los fanáticos del merengue house que hizo furor en las últimas dos décadas del siglo pasado siempre han sido seguidores de Magic Juan, Sand y papo, Martin Machore y Don Fulano.



Y son, precisamente, los que van a la fiesta del viernes 10 de mayo en el Royal Center de Bogotá, en la que Magic Juan los convoca e invita a sus amigos músicos para la rumba.

Magic Juan, estadounidense de origen dominicano, fue vocalista de Proyecto Uno, un grupo que nació en 1989 y que se dedicó a fusionar el merengue y el hip hop, que en su momento rompió en la música.



“Cuando uno empieza en esto se imagina muchas cosas, hay muchos sueños locos, pero, para ser sincero, no estaba en mis planes llegar a ser considerado como el pionero de un género musical (merengue urbano), ha sido increíble, y estoy muy agradecido” dice Magic Juan en una charla con EL TIEMPO.



Canciones como El tiburón, Grillero, Esta pegao, Bueno pa’gozar, Mueve, mueve y Guallando fueron las más significativas del merengue house en su momento y no se han ido.



“Les debo mucho a esas canciones, les tengo mucho cariño, estoy en donde estoy gracias a ellas (…) son como hijos, a todos se les quiere por igual y cada uno genera un orgullo y un recuerdo diferente” agrega el músico, hijo de un médico y una comercializadora de finca raíz, ambos dominicanos pero residentes en Estados Unidos.



Con esta gira, Magic Juan no solo pretende cantarles a sus seguidores de siempre, sino a los que se han unido en el último tiempo a su propuesta.



“Es una oportunidad para reunir a quienes han disfrutado y disfrutan de esta música (…) Es chistoso porque hay personas a los que les gusta mi música y que ni siquiera habían nacido cuando yo estaba sacando mis temas, y que por lo mismo nunca han tenido la oportunidad de escucharme en vivo, así que quiero conectar con ellos, que me conozcan y conocerlos” explica.



Y agrega: “Solo queremos divertirnos, queremos pasarla bien, queremos verlos bailar y cantar esos temas que los acompañaron en alguna época de sus vidas (…) Colombia nunca decepciona, la fiesta allá es loca” concluye.



CULTURA

@CulturaET