Luisa Fernanda W relata cómo ha vivido el duelo tras muerte de Legarda

"Ese dolor nunca se va, uno aprende a vivir con él. Mi experiencia fue un poco traumática (...) En el momento en el que a uno le dan esa noticia de que la persona que amas fallece, no hay palabras. Desde mi experiencia, no lo podía creer, entré en un shock, estaba en automático, se me fue la respiración. Fue un proceso de negación", explicó la influenciadora Luisa Fernanda W en un video que publicó en su cuenta de Youtube, en el que cuenta cómo vivió la muerte de su novio, el cantante de música urbana Fabio Legarda.

La muerte de su pareja se dio por una bala perdida en medio de un intento de robo, en el barrio el poblado de Medellín.

Desde que ocurrió el trágico hecho, la youtuber se mostró fuerte, trató de seguir con su vida y desarrollar sus actividades cotidianas como influenciadora. Ante esto, muchos de sus seguidores empezaron a criticarla por la forma cómo estaba llevando el duelo.



Pese a que Luisa Fernanda W había publicado varios mensajes recordando a Legarda, no fue hasta esta semana que decidió pronunciarse a través de su cuenta de Youtube, en la que solía publicar videos acompañada de su novio.

En el video, titulado 'Así es cómo yo vivo este proceso' y que ya acumula más de un millón de reproducciones, la youtuber relata lo que sucedió desde el momento en el que se enteró de la muerte de Legarda.



"Todo el mundo se fue del funeral y solo quedé yo, mi mamá y unas tías, yo no me quería ir. Empecé a entender en ese momento que era una realidad (...) Llega un punto en el que uno llora tanto, que descargas todo (...). Hasta el día de hoy yo lloro y me ha servido tener momentos a solas para llorar. Cuando tengo mucha gente a mi alrededor no lloro, no es que me quiera hacer la fuerte, pero hace parte de mi personalidad", dijo.



Además, recordó que con Legarda tenían la costumbre de orar.

"Todo el tiempo le recordaba que lo amaba. Éramos unos chicles. Empecé a buscar refugio en esos recuerdos, en lo bonito que vivíamos. En esos primeros días eso me hacía daño", contó.



Así mismo, Luisa Fernanda W dijo que le recordó a Legarda, antes de morir, "que se fuera tranquilo".



La influenciadora cuenta que, pese a que le encanta estar sola, quería estar acompañada por sus amigos y su familia.



"Me ayudó aceptar mis sentimientos, entenderlos... Me duele demasiado como sucedió todo. Pero, hago un alto y me digo que si me lleno de ese sentimiento voy a traer cosas negativas", manifestó.



Otra de las cosas que la han ayudado, según cuenta, es pensar que no es la única que está viviendo el duelo.

"Murió el amor de mi vida, la persona con la que quería tener hijos y casarme".



Luisa Fernanda W también aprovechó para dar más detalles de cómo fue la relación de la pareja y cómo busca conectarse con él.



Frente a las críticas de por qué ha subido fotos semidesnuda, Luisa Fernanda W dijo que "si me juzgan porque subo una foto, para nadie es un secreto que él mismo me tomaba fotos así. Amo el cuerpo de la mujer y no le tengo tabú. Amo mi cuerpo y así tenga 80 años, me va a encantar tomarle fotos".



