Una mirada a la obra 'Del galeón San José y otras historias'

Hay discusión sobre la autoría de la frase. Algunos creen que fue Napoleón Bonaparte quien afirmó: “Aquel que no conoce su historia esta condenado a repetirla”. Otros la atribuyen a un filósofo español. De lo que si no hay duda es de la vigencia de su contenido.



Eso lo sabe bien Rodolfo Segovia (Barranquilla, 1936), un ingeniero del Massachusetts Institute of Technology (MIT) que en buena hora tomó el camino de profundizar en la historia.

Incluso, ni siquiera cuando dedicó buena parte de sus años al servicio público –fue presidente de Ecopetrol, ministro de Obras Públicas y Transporte y senador– dejó de cultivar su pasión por investigar el pasado.



De ahí la vasta biblioteca que hoy ofrece a los lectores: 'Las fortificaciones de Cartagena de Indias: estrategia e historia', 'El lago de piedra: la geopolítica de las fortificaciones españolas del Caribe (1586-1786)', 'Cartagena en tiempos del convento de Santa Teresa' y '105 días: el sitio de Pablo Morillo a Cartagena de Indias'.



Pero, posiblemente, su trabajo que cobra más actualidad es 'Del Galeón San José y otras historias' (El Áncora Editores, 358 páginas), que acaba de ver la luz en una muy cuidada edición.



Este libro contiene ocho ensayos de interpretación histórica: desde el naufragio de la Armada de la Guardia a principios del siglo XVII hasta el rapto de la Corona de los Andes a mediados del siglo XX, pasando por la ocupación, primero inglesa (1630-1641) y luego española (1641-1670), de la isla de Providencia, y por la esclavitud en Cartagena de Indias durante la época colonial.

En la presentación del libro se califica a los ensayos de magistrales. ¿Por qué? Se responde con tres argumentos: uno, un exhaustivo trabajo de investigación bibliográfico y documental; dos, la destreza narrativa, y tres, porque saca a flote episodios de la historia de Colombia y América necesarios para llenar vacíos en la comprensión del pasado que contribuyen a entender el presente. Es decir, un libro del ayer, necesario para los tiempos de hoy.



Así, por ejemplo, detalla con absoluta precisión los hechos que provocaron el hundimiento del galeón San José, ocurrido en el que parece lejano 8 de junio de 1708.

Tema que, sin embargo, es en la actualidad uno de los que más inquieta al Gobierno Nacional. De hecho, por orden del presidente Iván Duque, solo hay una voz autorizada para tocarlo, la de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez.



Es natural. El barco estaba cargado de oro, plata y piedras preciosas de Perú. Su destino final, de no haber sido atacado por la flota inglesa, era España. Se estima que el valor del tesoro hundido con el San José –unas 200 toneladas de oro, plata y esmeralda– ascendería a una suma millonaria. Para España, por su parte, el asunto está atado a su memoria.



“Sabemos –escribe Segovia en su libro– que el San José fue víctima, no de olas huracanadas, sino del asedio enemigo durante la más importante batalla naval protagonizada en aguas de la Colombia de hoy”.



¿Cómo vino a dar un barco tan valioso a la vera de Cartagena? ¿Por qué y cómo se fue

a pique? ¿Qué contenía? ¿Quiénes participaron? Segovia, con título de maestría en Historia de la Universidad de California Berkeley, responde a estos interrogantes:



“Este libro es el producto de muchos años de investigaciones. Son textos que hasta ahora no habían sido tratados con profundidad y, por eso, realicé una labor de investigación de archivo a fondo. Es un aporte para nuestra historia, que necesita llenar muchos vacíos”, concluye.



CULTURA

@CulturaET