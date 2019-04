Las mujeres en su camino al primer título de reina vallenata

Solo faltaban dos meses para el Festival de la Leyenda Vallenata y ya había inscripciones abiertas cuando se anunció que este año se estrenaría el nuevo concurso de acordeón femenino, en dos modalidades: mayores de 16 años y menores.



La decisión del Festival Vallenato –que se celebrará del 26 al 30 de abril en Valledupar– tomó por sorpresa no solo al público, sino a las acordeoneras, incluso a las que ya estaban preparándose para participar en la categoría que elige al rey vallenato profesional.

Nataly Patiño, de 19 años, ganadora de trofeos en más de 30 festivales regionales y reina del Evafe (Encuentro de Vallenato Femenino), ya estaba componiendo las canciones que iba a mostrar. Ahora, en lugar de competir contra los más de 70 acordeoneros hombres inscritos, se medirá contra siete compañeras más en la modalidad de acordeón femenino.

Que este año haya espacio para dos reinas vallenatas no es una noticia menor. Y será uno de los focos del evento después de más de medio siglo aplaudiendo el talento de los hombres, pese a que desde el primer festival hubo una mujer, Fabri Meriño, en la contienda.



Pese a las críticas de “discriminación disfrazada” o al hecho de que la categoría femenina acaba con el sueño de que alguna mujer pueda vencer en tarima a un hombre, con la decisión, el festival terminó por reconocer el movimiento femenino que estaba creciendo por fuera de sus escenarios.



Tres años atrás había nacido el Evafe, en el 2016, en Valledupar. La sorpresa fue la presencia de más acordeoneras de las esperadas. A esto le siguió que la segunda de sus reinas, Wendy Corzo, pasara de ganar allí a llevarse el Congo de Oro en la modalidad vallenata en el Carnaval de Barranquilla.



Y que el año pasado, una mujer –Diana Burco– que toca acordeón, canta y compone, fuera nominada al Grammy Latino, era una señal más de que las mujeres estaban formando un movimiento importante. Sin embargo, solo entraron a competencia ocho en la categoría de mayores y 12 en la de menores de 16 años.



“Somos pocas este año –dice Wendy Corzo, una de las ocho que estrenará categoría–. A la mayoría nos tomó por sorpresa este concurso. Quizás algunas no pensaban participar. Los patrocinios son complicados. Supe de colegas que no se presentan porque no tienen músicos acompañantes. Pero la mayoría tiene ganas de ir”.



Corzo, indígena kankuama, una de las acordeoneras jóvenes más destacadas del momento, estaba pensando en presentarse antes de saber de la nueva modalidad. “No estaba segura de si conseguiría patrocinios. Pero cuando el festival abrió la categoría, estos llegaron. Eso facilitó las cosas”.



En su caso, venía trabajando en obras sociales del Ejército Nacional, entidad que decidió apoyarla. “Ayudaron con los músicos acompañantes –dice–. En un principio quise participar acompañada de mujeres, pero las cajeras y guacharaqueras ya estaban comprometidas con grupos masculinos”.

Ese parece ser el motivo por el que las ocho competidoras irán respaldadas por cajeros y guacharaqueros hombres.



Corzo y las otras dos reinas que se han coronado en el Evafe estarán en la categoría de mayores. Leidy Salgado y Nataly Patiño llegan a competir de nuevo en una modalidad cuya mayoría de concursantes son jovencitas. Incluso participa Jeimy Arrieta, reina infantil del Festival de la Leyenda Vallenata en el 2007.



Nataly Patiño toca desde los 10 años, cuando le dijo a su padre, el acordeonero Wilmar Patiño, que le enseñara a interpretar la música con la que la despertaba por las mañanas. “Llego al festival con canciones compuestas por mí”, dice la acordeonera que, además, canta. Es otro elemento que tienen en común las concursantes: cantan, tocan y componen, como los juglares.



En el grupo de aspirantes a la primera corona de reina vallenata está la veterana Maribel Cortina, de 51 años, célebre por haber tocado al lado de Patricia Teherán y por haberse presentado en más de 20 ocasiones al festival.



Cortina, infaltable en las competencias, confiesa que no sabía si inscribirse. “Tengo una trayectoria de décadas, entonces concursar con niñas de 19 a 25 años me hacía pensar en cómo se vería competir con jóvenes, algunas que ni siquiera han grabado un disco –dice–. Muchos me aconsejaron no participar. Pero al final dije que sí, porque si nosotras mismas no apoyamos esto, ¿quién lo hará?”.



Cortina se dijo más fuerza: “No voy a temerle a ninguna, así como no le tuve miedo a los 60 y 70 hombres con los que me enfrenté antes”.

‘Vallenato para el mundo’, el lema del festival

El Festival de la Leyenda Vallenata tuvo varias antesalas, entre estas, el desfile de Willis Parranderos, la semana pasada. El plato fuerte de la programación comienza el 26 de abril, con el desfile de piloneras, que desde este año llevará el nombre de su fundadora, la fallecida Cecilia ‘Polla’ Monsalvo. Seguirán cinco jornadas de competencias, y en las noches habrá grandes conciertos con estrellas como Silvestre Dangond, que estrenará allí su espectáculo ‘Entre grandes’. Informes en festivalvallenato.com



LILIANA MARTÍNEZ POLO

EL TIEMPO