Así será el Festival Estéreo Picnic en sus tres días de música

El pasado 21 de noviembre Colombia y todo el continente sucumbió ante el anuncio del Lineup para la décima edición del Festival Estéreo Picnic que se celebra en Bogotá. Arctic Monkeys, Kendrick Lamar, Twenty Øne Piløts, Sam Smith y la sorpresa de The Prodigy encabezan la celebración de la década.

Junto a ellos, Tiësto, Disclosure (Dj Set), The 1975, Interpol, Odesza, Grupo Niche, Years&Years, St.Vincent, Portugal, The Man, Rhye, Dj Koze, entre otros, le darán vida a Un Mundo Distinto el 5, 6 y 7 de abril de 2019.



Esta es el Lineup por días del Festival.



El viernes 5 de abril estará un ganador del Premio Pulitzer y el mayor nominado de los Premios Grammy 2019, Kendrick Lamar compartiendo tarima con la banda que ha revolucionado el pop rock : Twenty Øne Piløts.

También el rock estará presente con Interpol, Khraungbin, Usted Señalemelo y The Kitsch, Years&Years, Cuco, Ximena Sariñana, Mula, Esteman, Pedrina, Ha$loPablito, Rap Bang Club y Silvina Moreno pondrán la cuota alternativa, rapera y experimental. La fiesta electrónica tendrá nombres importantes como Rüfüs Du Sol y Jon Hopkins.



El sábado 6 de abril la fiesta estará liderada por The Prodigy, que llega por primera vez al país. Este día marcará la fiesta en el décimo aniversario del Estéro Picnic con Tiësto, Disclosure (Dj Set), Grupo Niche, Zhu, Nicola Cruz, Mitú, La Payara, Meridian Brothers y Absalón y Afropacífico, Portugal, The Man, Rhye, Erlend Øye y Alejandro y María Laura. El rap estará a cargo de Alcolirykoz, Apache y TSH Sudaca.

The Prodigy pondrá la fuerza de su Rave malévolo y adictivo. Foto: Foto: Páramo

El domingo 7 de abril la décima edición del Festival Estéreo Picnic experimentará un cierre histórico con rock, pop, electrónica, indie, punk, funk, dancehall, de la mano de Arctic Monkeys, considerados ya como leyendas contemporáneas del rock, en su mejor momento.



Así como Sam Smith, The 1975 y Seun Kuti & Egypt 80 son el regalo especial de la décima edición, con un show que le rendirá un homenaje a la vena africana de la música. Odesza, St. Vincent, Dj Koze, Fidlar, Los Espíritus, Carlos Sadness, Bajo Tierra, Irie Kingz, Nicolás y Los Fumadores, Margarita Siempre Viva, Quemarlo Todo Por Error, Da Pawn, Arrabalero, Montaña y Las Yumbeñas celebrarán un 'Mundo Distinto'.



A partir de hoy y hasta el próximo viernes 21 de diciembre a las 9:00 a. m. estará habilitada la venta de boletería por días para todas las compras hechas a través de las tarjetas de crédito y débito de bancos AV Villas, Bogotá, Occidente y Popular; usuarios de la app Aval Pay y código YEII.



CULTURA EL TIEMPO @CulturaET