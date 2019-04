La visita del Grammy Latino a Bogotá, en sus 20 años de historia

En noviembre de este año se realizará la entrega número 20 de los premios Grammy Latinos. “Dejamos de ser adolescentes para ser adultos jóvenes”, celebra Gabriel Abaroa, el presidente CEO de la Academia Latina de la Grabación (Laras) que otorga estos galardones.

Faltan meses para la premiación, pero el Grammy Latino trabaja todo el año. Por ejemplo, esta semana comienza la agenda de sus conciertos bautizados como Acoustic Sessions, una serie de conciertos que hacen en diferentes ciudades. Esta vez, el turno vuelve a ser para Bogotá.



Abaroa recuerda que ya antes se han hecho Acoustic Sessions en la capital colombiana: Una vez con Buika y Natalia Lafourcade, otra -más reciente- con Maluma. Y años atrás, cuando se inauguró la categoría de vallenato-cumbia, con Silvestre Dangond y Carlos Vives.

“Bogotá y Ciudad de México son las dos ciudades donde hemos hecho más conciertos acústicos –afirma–. Nos gusta por la fuerza musical de Colomiba y porque tenemos muchos amigos allá. Por eso pensamos en Fonseca y también en Greicy Rendón, con quien nos une un afecto especial”.



Adriana Lucía será la anfitriona de esta velada que se hará este jueves en el Teatro Julio Mario Santo Domingo. No es un show abierto al público, no se venden entradas. “El objetivo es acercarse al mundo corporativo para que apoyen este tipo de eventos”, indica Abaroa.



También será punto de encuentro de los miembros de la academia y abre la vitrina a artistas nuevos como Greeicy Rendón. “La academia no comercializa sus eventos para que la pureza de la música siga por encima de todas las cosas”, dice.

El presidente de la Academia Latina de la Grabación durante el anuncio de las nominaciones del 2009. Foto: Reuters

Son 20 años ya. ¿Cuáles son los desafíos de la academia?



Descubrimos que no tenemos la facilidad de reaccionar a la velocidad de las redes sociales. Excepto por estar informados y tratar de seguir siendo centro de referencia de la música latina en el mundo. La reinvención de la organización se da en tanto y en cuanto se reinvente la música.



Hace 20 años hablábamos de álbumes con 12 canciones. Hoy el mercado le da más importancia a las categorías que manejan canciones o sencillos. Estas se premian mientras cumplan las condiciones de haber sido lanzados en el periodo de elegibilidad.



Pero tenemos un reto más grande al saber que lo que tuvo éxito hace un mes parece viejo hoy. Hay temas que se oyen de forma muy profunda en junio y julio y los estamos premiando en noviembre del año siguiente. Lo analizamos porque nos importa que la música sea vigente, moderna, actual. Mientras así sea, la academia lo será.



¿Qué momentos marcaron el premio?

​

El primero, la creación de la organización, en 1997, y el primer Latin Grammy se entregó en el 2000, con defectos y virtudes, pero se logró.



El segundo momento importante se dio en el 2003, cuando la academia americana (Naras), que controlaba a la latina, se da cuenta de la complejidad de nuestros géneros, idiosincrasia y sentimientos, y decide entregar la administración en manos de un equipo de personas de origen latino. Fuimos 12 invitados a dirigirlo. Encontramos un río revuelto. Pero en lugar de criticar lo que se hizo, nos centramos en lo que podíamos hacer bien.¿Y el tercer momento?

Cuando pudimos rescatar el programa de televisión, que se transmitía en inglés por CBS y lo transferimos a televisoras de todo el continente en español.

Las primeras ceremonias en inglés no tuvieron rating...

​

El rating nunca ha sido tema de la academia, sino de las televisoras. Cuando apuestan por algo, tendrán que hacer su trabajo para que su audiencia esté interesada. Para nosotros, el éxito radica en la actualidad del premio, de las categorías y en el prestigio de la organización, en la credibilidad del Grammy Latino.

¿Cómo mide el impacto que ha tenido Grammy Latino?



No se mide de forma científica. Veo que los artistas de importancia se involucran mucho en las nominaciones. Los medios han permitido la relevancia. Los artistas que ganan son felices y los que no, hacen saber su malestar. Nuestra misión no es torturar a ningún artista, pero cuando no son nominados vemos la relevancia que para ellos tiene el premio. Eso para nosotros representa una gran responsabilidad.



Otros fenómenos nos muestran la vigencia: Hace 20 años nadie se habría imaginado que Las Vegas (donde año tras año se celebra la premiación) se convertiría en el punto de peregrinación de todo el que estuviera interesado en la música latina. La ceremonia de la persona del año se ha convertido en el evento al que asiste toda persona que tiene que ver con la industria. Son una cantidad de pequeños factores que hacen que al final digas: ¡Hasta dónde hemos llegado!



La responsabilidad es llevar esto todavía más alto.

¿Hay peligro que crezcan las distancias entre academia y músicos de ritmos regionales? ¿Puede ser que perciban a la academia como algo muy lejano, inalcanzable?



La posición de víctima no es aceptable par quien quiere triunfar. Tampoco la de arrogancia de una institución que diga todo el tiempo: "Vengan a mí". Se vale hallar puntos de encuentro. Pero ambas partes tienen que intentarlo.



Entonces, si tenemos un gran territorio y vamos a Colombia, a Argentina, a Chile, a España y México, no acabamos de visitar el país número 17 cuando el primero nos está reclamando que hace mucho que no vamos. Pero los artistas o quienes hacen música pueden venir de vez en cuando, pasar por la oficina o ni siquiera tienen que viajar, nos llaman de vez en cuando. Todo el mundo recibe una contestación, una caricia, una respuesta. El punto medio siempre es muy benéfico.

La posición de víctima no es aceptable par quien quiere triunfar. Tampoco la de arrogancia de una institución que diga todo el tiempo: 'Vengan a mí'". FACEBOOK

TWITTER

El camino al Grammy Latino 2019: Inscripciónes

Si un artista quiere inscribir sus trabajos realizados durante el último año tiene dos momentos de elegibilidad. Entre el 8 y 19 de abril, el Grammy Latino recibirá inscripciones de productos lanzados entre el primero de junio de 2018 al 31 de marzo de 2019.



Los álbumes o producciones que se lanzan entre el primero de abril y el 31 de mayo del 2019 tienen un periodo de inscripción que irá del 2 al 16 de mayo.



Una vez cerradas la inscripciones, los álbumes serán evaluados por un comité especializado que revisa que cumplan los requisitos de elegibilidad. Y habrá una primera ronda de votación, en la que los miembros votantes podrán emitir sus votos.



Esta ronda de votación para elegir los nominados se realiza entre el 24 de julio y el 9 de agosto.



A esta le seguirá el anuncio de las nominaciones en una fecha por determinar, una segunda ronda de votación y la premiación final. Informes sobre el proceso en la página web: www.latingrammy.com.



LILIANA MARTÍNEZ POLO

CULTURA Y ENTRETENIMIENTO@Lilangmartin