La difícil decisión de Darío Arizmendi

No fue para nada una decisión fácil. Así comentó ayer, al aire en los micrófonos radiales, el periodista Darío Arizmendi Posada lo que le significó tomar la decisión de anunciar su retiro de la dirección de 6 AM Hoy por hoy, de Caracol Radio. Arizmendi lideró el espacio a lo largo de casi tres décadas, tras tomar la posta de su maestro Yamid Amat.

Y, aunque muy pronto trató de restarle importante a la noticia al decir: “Ya no soy noticia, ya salí de lo que quería decir, les agradezco todas esas palabras de afecto y cariño”, su equipo comenzó a bombardearlo con preguntas. A los periodistas de su mesa los había tomado también por sorpresa el anuncio en plena emisión matutina.



La primera pregunta, como era natural, era cómo había sido dar este paso, a pocos días del anuncio de ser honrado con el premio Ortega y Gasset 2019, en la categoría de trayectoria profesional, que recibirá en mayo.



El periodista contó que fue una decisión que solo consultó con su almohada, durante varios días, incluidas las horas de reflexión de la pasada Semana Santa. Ni su señora ni sus hijos intuían lo que había en su mente.

Por eso, cuando Arizmendi, de 72 años, llamó a sus hijos el lunes en la noche para contarles que ayer en la mañana lanzaría la noticia, ellos le dijeron: “Papá: ¡por fin! ¿Por qué no nos lo habías contado?”. Él les contestó: “Porque se filtraba”. Y, claro, esa era la chiva de su vida. Pero, más allá, como él explica, “tenía que terminar de procesar interiormente lo que estaba sintiendo”.



Entonces, Arizmendi cuenta que desde el pasado fin de semana se sentó varias veces frente al computador, “como decía Gabo, a escribir páginas en blanco, y no salía nada”. Hasta que de pronto comenzaron a salir las palabras que leyó ayer al aire.

Contó, precisamente: (el anuncio del premio) “me empujó a resolver la ecuación mental que me tenía deshojando margaritas desde algún tiempo”.



Sin embargo, como lo explica en su carta, Arizmendi aclara que su retiro no será de manera inmediata (se habla de que se hará oficial en julio).



“La de hoy no es aún una despedida al aire; esta la haré cuando la alta dirección de Caracol lo tenga a bien y cuando anuncie el nombre del o la profesional que me sustituirá en el programa”, comentó el periodista, quien recibió mensajes de agradecimiento en redes sociales.



Al parafrasear al escritor francés Albert Camus, cuando dijo que el periodismo era el oficio más apasionante del mundo, Arizmendi recalcó que este paso no era un adiós definitivo.



“¿Significa lo anterior renunciar al periodismo, en el más amplio sentido de la palabra, que ha sido mi pasión y mi vida desde hace 50 años de ejercicio profesional? No, de ninguna manera. Es, simplemente, un paso más”, dijo Arizmendi.



Pero agregó que las personas debían saberse retirar, “cuando sienten la satisfacción del deber cumplido, y cuando han alcanzado las metas y los objetivos que se habían propuesto”.



Uno de los momentos más emotivos de la emisión de ayer fue cuando Jairo Velasco, su productor de toda la vida, tomó el micrófono por sorpresa para despedirlo. “Jefe: yo lo he acompañado durante 30 años en Caracol y, para mí, simplemente ha sido un honor y un placer”, concluyó, mientras varios de los presentes se emocionaron.



Y, honrando su manera de ser bonachona, el periodista cerró con estas palabras: “Aquí he sido muy feliz y espero seguir siéndolo hasta el final de mis días. A ustedes, nuestros oyentes, siempre los llevaré con gratitud, afecto y respeto por su permanente fidelidad por tantos años. Gracias. ¡Infinitas gracias!”.



