La historia de la colombiana mánager de gira de las estrellas de rock

Antes de subir al escenario, Tom Jones siempre pregunta: ‘¿Ya nos pagaron?’ y cuando escucha la respuesta afirmativa dice: ‘bueno’ y entonces canta. Es un hombre muy tranquilo que hace su trabajo y lo único que espera es que su transporte esté listo al final y en el avión privado esté la comida caliente”, así recuerda Ximena Pineda, uno de los momentos con una de las leyendas de la música inglesa, con quien trabajó como mánager de gira.

Esta bogotana que creció escuchando los discos de The Who que atesoraba su mamá y que soñaba desde los 12 años con conocer un poco de la vida de los famosos de la música, no solo cumplió ese deseo sino que se convirtió en una experta en asumir el reto de mantener el control de una gira de conciertos: un mundo fantástico para muchos, pero que también tiene una locura inherente que ella ha sabido lidiar con extrema eficiencia.

Al fondo, junto a Steven Tyler, cantante de Aerosmith. Foto: foto: cortesía Ximena Pineda



Le ha dado la vuelta al mundo cuatro veces con la maleta de acompañante todo el tiempo y, como ella misma dice: “Metida en un tubo en el aire o en un tubo en la carretera”, haciendo referencia a un avión o un automóvil.

Su trabajo es estar pendiente de muchos detalles, lidiar (en el buen sentido) con los famosos, y solucionar a la velocidad del rayo esos inconvenientes que siempre aparecen. “He corrido con mucha suerte porque he podido trabajar en casi todos los géneros: ópera, rock, heavy metal, música latina, country (menos en el reguetón)”, recuerda Pineda, en una charla con EL TIEMPO.



En su hoja de vida aparecen bandas de la talla de Aerosmith, Def Leppard, Evanescence o Shania Twain… Aunque su carrera en este medio comenzó realmente con Luis Miguel. Fue en el 2002, mientras trabajaba para el Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá y estudiaba artes visuales en la Universidad Javeriana, que por cosas del destino terminó en el equipo de la gira del cantante mexicano como traductora, ¡ya que solo dos personas hablaban español!, y se quedó en todo el periplo que siguió el ‘Sol de México’.



“En esto me di cuenta de que aprendes mucho de los artistas que han forjado una carrera desde abajo y que han construido todo a partir de esfuerzo (…). Una de las mejores experiencias la tuve con Shania Twain, aprendí de ética laboral y profesionalismo”, cuenta la colombiana.



También ha compartido con las estrellas que muchos creen inalcanzables. Ha estado a su lado en sus momentos más vulnerables y humanos. “Tengo una relación muy bonita con la banda de rock Aerosmith. Trabajé con ellos casi ocho años. Parte de ser profesional es no creerte que entablaste una amistad (...). Pero cuando tuve a mi hija, Steven Tyler (el cantante) vino a Londres –donde vive actualmente Ximena Pineda– a visitarla”.



“Con Tyler vivimos muchas anécdotas. Una vez estábamos en el Partenón de Grecia y la gente comenzó a reconocerlo, pero murmuraban que se trataba de Mick Jagger, una situación que le molestó un poco al principio, pero teníamos que mantener el control mientras cientos de personajes dejaban a un lado monumentos impresionantes, para orientar su atención en una estrella del rock”.



Además, en su primer concierto en Colombia el cantante le consultó si le parecía que debían cantar Crazy. “¡Claro que sí!, le respondió”, emocionada, recordando quizá que esa canción, lanzada en 1993, fue uno de sus temas adorados en su juventud, además de un exitazo en el país.



“El primer video que vi en el canal MTV fue de Aerosmith. Además, tenía una vecina a la que el papá le trajo varios casetes de VHS y ahí estaba 'Janie’s Got a Gun', del álbum 'Pump' (de 1989 y reeditado en el 2001)”, revela.



Para Pineda, el secreto de su éxito profesional se lo atribuye a ese principio de que el colombiano nunca se vara.

También ha trabajado con los míticos Def Leppard. Foto: fotos: cortesía Ximena Poveda



“Soy como el personaje de Harvey Keitel, The Wolf, en la película 'Tiempos violentos' ('Pulp Fiction'), que solucionaba todo en pocos minutos”, recalca Pineda, quien a pesar de que trabaja todo el tiempo entre música y multitudes, prefiere darse momentos para el silencio y la relajación, por eso adora escapar a Osaka (Japón) a desconectarse.



“Ahora estoy preproduciendo giras, las organizo y otra persona sale como mánager en los recorridos”, comenta. “Con diez años en esto, en una ocasión pensé en parar; sin embargo, me dije que seguiría girando si me llamaran los Rolling Stones. ¡Y pasó!... No lo podía creer, pero no pude tomar el trabajo... ya estaba comprometida con otra gira”, dice.



Luego de un año de cierta calma, ha vuelto al ruedo. “Comencé a trabajar con Eric Clapton, con una gira en Japón en abril, una residencia en el Royal Albert Hall de Londres, algunas fechas en Europa y el festival de Crossroads”, finaliza Pineda.

ANDRÉS HOYOS VARGAS

CULTURA

@CulturaET.