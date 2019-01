La banda musical Oh’laville enciende motores en el centro

La agrupación bogotana Oh’laville ha construido un camino a punto de tesón y acordes de rock. No ha sido una trayectoria fácil, pero poco a poco cada paso ha sido esencial en el circuito que esta banda ha logrado anudar. Su nombre podría hacer referencia a una connotación especial, pero a medida que fue pasando ese tiempo, el juego de palabras adquirió un nuevo sentido: como un lugar en donde a la gente le gusta lo que suena de esa banda.



De hecho, en el 2013, tras un recital en Rock al Parque, el grupo descubrió que un grupo de admiradores crearon un club de fanáticos al que llamaron La Villa. “En ese momento fue muy bonito eso que traía el nombre implícito”, recuerda el bajista Andrés Sierra en una entrevista con EL TIEMPO.

Luego de toques en bares, en una edición del Festival Estéreo Picnic, que casi que inauguraron cuando aún la gente apenas estaba ingresando al lugar del evento, Oh’laville comienza el año con un nuevo encuentro con su público en el Festival Centro, que comienza mañana y se extenderá hasta al 3 de febrero en Bogotá. Oh’laville tocará el 31 de enero en el auditorio Fuga de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (calle 10 # 3-16), a las 4 de la tarde.



“Es muy gratificante saber que uno le está llegando a alguien, que hay un grupo de gente que se toma lo que no hace muy en serio”, recuerda Sierra, quien compartirá con sus compañeros de aventuras musicales con propuestas que ya tienen el rock tatuado en la piel, como 1280 Almas, LosPetitFellas, Lianna, Ship y La Etnnia, entre otros. Oh’laville también estará con otras legendas como Nelson y sus estrellas, Lisandro Meza e internacionales como Rubén Albarrán (cantante de Café Tacvba) y Amandititita de México, así como La Billo’s Caracas Boys, entre otros.



“Todo esto tras un 2018 con mucho trabajo y unas cuantas fechas de conciertos muy contundentes con conciertos en México, país al que han visitado ya tres veces (...) Ya nos encontramos con público fiel”, dice el bajista. Oh’laville también ganó hace dos años los premios de Artista Revelación y Presentación en Vivo (Showcase) con Mayor Proyección Internacional, en el Bogotá Music Market, Bomm, una de las ferias musicales más destacadas del país.



El concierto del Festival Centro será un nuevo impulso tras un año pasado con casi 30 fechas en el país, dos álbumes y los sencillos Primitivos y No ha muerto el sol.



Este último obtuvo el cuarto puesto en la lista de los cien mejores de la emisora Radiónica. Primitivos habla del amor visceral, de lo físico, al igual que Oro en el aire, otra mirada al amor pero con un tono más fuerte musicalmente hablando, además de otro corte llamado Navegantes, el cual tiene un tono un poco más experimental, con una métrica rara y que también se puede ver como una canción que habla de dos entes que se encuentran y luego no se vuelven a ver (...) Habla de esa trayectoria y de ese anhelo de volver a coincidir”, explica el músico, para quien esa ruta en la que ellos están moviéndose tiene que seguir rompiendo fronteras.



“En el escenario ideal, nuestra villa tiene que creer a toda Latinoamérica. Siempre hemos sido muy realistas, pero a la vez somos muy ambiciosos, por lo que nuestra idea es conquistar nuestro continente de punta a punta”, finaliza Andrés Sierra, quien forma parte de Oh’laville junto con Luis Lizarralde (batería y percusión), Andrés Toro (guitarra y voces) y Mateo París (voz líder y guitarra).



¿Cuándo y dónde?



El concierto de Oh’laville es este jueves a las 4 p. m. en el auditorio Fuga la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (calle 10 n.° 3-16).