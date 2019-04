La banda Interpol revela su ecuación para seguir tocando

Paul Banks, el vocalista y guitarrista de la banda neoyorquina Interpol, sonrió muchas veces a pesar de la lluvia y de esa fama de que tienen los integrantes del grupo de ser muy serios en vivo.

Luego de su reciente presentación en Colombia, en Estéreo Pícnic, quedó claro que Interpol está pasando por una etapa interesante, y no es solo una sensación relacionada con sus emociones con el escenario.



“Creo que estamos en un gran momento, estamos bien. Tuvimos una gran experiencia haciendo nuestro más reciente disco, Marauder. Tenemos muy buena química entre nosotros y nuestro único objetivo en estos momentos es hacer música y disfrutarlo”, le contó a EL TIEMPO el guitarrista Daniel Kessler.



Han pasado 15 años desde Turn on the Bright Lights, un disco que disparó la carrera de Interpol, a pesar de que Kessler confiese lo contrario.



“Personalmente, no creo que haya sido algo que haya elevado nuestra carrera; quiero decir, fue un álbum increíble de hacer en ese entonces, fue una muy buena experiencia, pero creo que fue una pequeña montaña que nos ayudó a visualizarnos para que la gente nos conociera (...). Amo el álbum, pero no lo amo más que al resto de ellos”, comenta.



La sensación de avance que comparte el grupo es algo evidente, pese a que Marauder es un disco que tiene elementos de ese sonido profundo y casi melancólico que Interpol ha configurado como una marca de su propuesta.



“Es cierto, intentamos avanzar todo el tiempo. Es difícil de no tener este cambio de experiencias sabiendo que somos una banda que lleva 20 años y ha viajado por el mundo con su música. Es imposible que ese tipo de cosas no te afecten. Hacer este álbum, en particular, nos hizo darnos cuenta de que ahora nuestra química sigue siendo muy fuerte. Estamos siempre los unos para los otros, y que eso siga pasando es increíble”, recalca Kessler.

El músico está de acuerdo con la percepción de que Marauder rescata elementos del pasado. “Suena a los orígenes de la banda, pero con otra intensidad. Si soy sincero, debo decir que no fue muy pensado y salió de una manera muy natural”, concluye el músico.



ANDRÉS HOYOS VARGAS @AndresHoy1