'Gabriel García Márquez es el escritor más influyente para mí'

El método 15/33 es su primera novela, que resultó ganadora del premio National Indie Excellence a la mejor novela de suspenso de 2015.



Kirk habló con EL TIEMPO sobre su trabajo.

¿Cómo una abogada y profesora llega a la literatura?

Siempre he estado en la literatura y la escritura, toda mi vida. Entonces, uno podría preguntar, ¿cómo un escritor se convierte en ley? Para mí, si supiera lo que sé ahora cuando estaba en la escuela primaria, es muy probable que hubiera aceptado mi amor por la escritura y me hubiera saltado todo el asunto de los abogados. Pero en aquel entonces, e incluso ahora como adulta, he tenido un sentido feroz y primordial de "aspectos prácticos" y la necesidad de ser independiente y pagar mis propias cuentas, no depender de nadie. Y así, entré en la abogacía.



¿Desde joven fue una gran lectora?

No, no era un lectora disciplinada. Yo sí leí, sin embargo, en forma aleatoria. En ese entonces no teníamos el volumen de literatura disponible para estudiantes de grados medios y adultos jóvenes que en la actualidad. Y, además de eso, vivía en una zona rural con una biblioteca muy pequeña (aunque muy buena) la que en realidad era solo el primer piso de una casa. No teníamos Amazon. No tenía a Barnes & Noble. No tenía una librería en la ciudad, ni ningún lugar para frecuentar. Así que cuando íbamos a la biblioteca, me llenaba de libros y me los devoraba por la noche con mi gato Gladys... pero luego me quedaba sin buen contenido durante largos períodos de tiempo.



¿Cómo empezó su pasión por la escritura?

​Fui renovando en una explosión que abarcó todo en 2008 cuando, después de ejercer la abogacía durante diez años en Chicago, mi familia y yo nos mudamos a Boston. Nos mudamos a un suburbio costero que es una locura hermosa. Las olas. Las puestas de sol del arco iris. El aire salado. Todas estas sobrecargas sensoriales me catapultaron a mi forma creativa de pensar y empecé a escribir sobre el medio ambiente. Desde ese entonces, no se han detenido.

¿Cuáles son los libros y autores que la marcaron como lectora y escritora?

​Gabriel García Márquez es el escritor más influyente para mí, como escritor y lector. Yo "vivo" en sus escenas vívidas, nunca quiero dejarlas, y por lo tanto he crecido en una adicción a ese estilo de escritura

¿Cómo surgió su novela ‘El método 15/33'?

El método 15/33 surgió después de leer el libro de no ficción, The Sociopath Next Door, de la Dra. Martha Stout. Me fascinaron los estudios de psicología y casos de sociópatas de todos los días. Me pregunté acerca de un sociópata de "todos los días", una adolescente, y qué haría ella para salir de la situación más vulnerable que podría encontrar: está embarazada, secuestrada y encarcelada.



¿Cuál es la lección más importante que, cree usted, encuentra el lector en ‘El método 15/33'?

Espero que la lección más importante que los lectores puedan sacar es que, si bien el "miedo" es real, también es una construcción y, en última instancia, puede controlarlo. Controlar el miedo es una herramienta de autodefensa increíblemente útil, ya que sin miedo, se pueden aumentar otros sentidos.



¿Siente que las familias, hoy en día, tienen como una verdadera prioridad inculcar la lectura en los niños?



Absolutamente. 100 %. Las familias deberían, creo, inculcar la lectura por un par de razones. En primer lugar, uno de los trabajos más importantes de un padre es garantizar la salud física y mental de su hijo. Numerosos estudios han demostrado que la lectura ayuda a reducir el estrés y ayuda a dormir. Todos los padres son padres a su manera, y lo respeto, pero hemos optado por rechazar toda la tecnología en la habitación de nuestro hijo. Se le permite libros en su habitación. Eso es todo. Creo que esto ayuda con su estrés y su sueño. Segundo, creo que lo que nuestro mundo destruido necesita son dosis de tolerancia y comprensión de diferentes géneros, sexualidad, nacionalidades, razas y religiones en la galaxia. Una de las mejores maneras de lograr ese entendimiento es a través de la lectura.



¿Qué consejo le daría a una persona que no le gusta leer pero quiere intentarlo?



Me encanta esta pregunta. Tengo fuertes sentimientos sobre este tema. Desafortunadamente, algunas escuelas imponen lecturas obligatorias a los jóvenes de libros que se consideran "clásicos" o "de alto nivel" y muchos niños simplemente odian leer esos libros. También requieren un análisis detallado y un resumen de los libros, lo que también puede conducir a un odio a la lectura. Puedo ver cómo algunas personas pueden dar la impresión de que odian leer. Entonces, lo que diría es esto: no permitas que nadie más te avergüence de lo que debes estar leyendo. No permita que sugieran que sus selecciones no son lo suficientemente inteligentes o refinadas, no son lo suficientemente literarias. Si encuentras placer en la lectura del romance, LÉELO. Si los thrillers te emocionan, LÉELOS. Si las obras maestras literarias de Rusia te emocionan, LÉELAS. ¿Mitología griega? LÉELA. Los libros de recetas, lo que sea, LEELOS TODOS. Y está perfectamente bien si tu preferencia de lectura cambia con el tiempo, e incluso todos los días.



Yo, por ejemplo, leo por el estado de ánimo. Y mi estado de ánimo cambia casi por hora. En este momento, estoy muy interesada en leer exposiciones financieras de no ficción. Algunos podrían decir que debería estar leyendo thrillers, dado que este es el género en el que escribo mayormente. Pero no estoy de acuerdo con eso. Creo que leer es leer. Además, si no me gusta un libro, por alguna razón, dejo de leerlo. Podría ser literalmente cualquier razón por la que no me conecto con el libro. Si ese es el caso, me doy permiso para no seguir leyendo. La vida es demasiado corta y hay demasiados libros para perder el tiempo en un libro que no estás disfrutando. Aquí hay un ejemplo, acabo de dejar un libro muy gordo que leí hasta aproximadamente 1/8 de la izquierda. Y no podía hacer nada más. Lo dejé cabizbajo. Seguí adelante.



