Una novela detectivesca con bruja marialoncera, en el Hay Festival

La venezolana Magdalena Yaracuy es una mujer fuera de lo común. Es detective privada en España, donde vive desde hace más de 20 años, y domina las artes marciales. Sin embargo, tiene un ingrediente adicional que la hace única: es una temible bruja marialioncera.Ella es la protagonista de la novela negra 'La ola detenida', que el escritor venezolano Juan Carlos Méndez Guédez estará presentando en el marco del Hay Festival de Cartagena de Indias.

Muchos años duró dando vueltas y estructurándose en la cabeza de Méndez el personaje de Magdalena, pues tenía claro que si quería hacer una novela de este corte, debía marcar la diferencia.



“La novela detectivesca, al tener una forma bastante similar entre sí, el sabor propio y seductor que precisa es la construcción de su personaje”, explica el autor, doctor en Literatura de la Universidad de Salamanca (España).



Méndez da vida en su libro a una historia trepidante que se sucede en la Venezuela de hoy, donde la hija de un político español desaparece en Caracas. Entonces, su padre contrata en España los servicios de Magdalena para que se encargue del caso.



Es así como la experimentada detective se desplaza hasta su país, que no visitaba hace muchos años, donde se encontrará con un panorama desolador. Esta era otra de las intenciones del autor, quien se radicó también desde hace dos décadas en España: reflejar lo que fue la Venezuela idílica de su infancia y contrastarla con la actual.



“Se unió la situación actual de mi país con una bruja venezolana que se hace detective en la Salamanca de 1996, lo que sería un rasgo autobiográfico que yo en todo caso compartí con ella. Me gusta prestarles algunos aspectos biográficos a mis personajes porque me hacen más sencillo poder imaginar”, explica el autor.

“Cuando Magdalena regresa encuentra un país destruido, con muchísima escasez, en manos de grupos delictivos que se reparten el poder en mayor o menor escala. Una Venezuela absolutamente caótica en la que toda persona puede ser tu enemigo y tener un interés en destruirte. Y yo quería mostrar el infierno que es en este momento”, acota.



Sin duda, uno de los elementos más cautivantes de la protagonista es su condición de bruja, adepta al espiritismo marialoncero, que no es tan familiar para el común de la gente.



Dentro la investigación que realizó, Méndez explica que esta religiosidad venezolana es más bien reciente y se comenzó a documentar hace alrededor de un siglo.



“Tiene como característica que su diosa principal es María Lionza. La leyenda dice que ella venció a otra mujer que estaba diezmando a su pueblo. Entonces, es una religiosidad muy pop, muy permeable, que incorpora figuras del cómic, tiene espíritus indígenas que forman parte de su panteón y en la que dentro las ceremonias en su honor, las personas se visten más bien como indígenas de las películas del oeste estadounidense”, dice el autor.



Y complementa que, precisamente, las religiones cuya deidad máxima era una mujer (desaparecidas siglos antes de Cristo) “responden seguramente a elementos sociales como estos de la ausencia del padre”.



Que tal vez no fue el caso de la protagonista de la novela, cuya compleja personalidad se deriva de la falta de madre en su infancia.

“La singularidad es muy seductora en la literatura. Por eso me parecía mucho más atractivo que mi personaje hubiera sido abandonado por la madre. Y eso me permitió desarrollar esa relación un poco conflictiva que va a tener Magdalena con su madre y, también, con el universo de lo femenino”, explica Méndez.



De esta manera, Méndez experimenta además con un universo femenino, en su mayoría inspirado en la infancia de su natal Barquisimeto (1967). En este lugar, el autor creció rodeado de su madre, sus tías y primas, que hablaban con tranquilidad tanto de sus cosas esplendorosas como de sus miserias.



“Entonces, se me hizo muy común la voz, la confesión, la confidencia de cierto tipo de mujeres muy fuertes y activas, decididas a sacar adelante sus proyectos más allá de una pareja”, explica el autor. Un objetivo que, tal vez, su Magdalena también tuvo claro desde muy niña, como lo sentirá el lector.

El libro de Méndez es publicado por Editorial Harper Collins Ibérica, 320 páginas, $ 66.000. Foto: Néstor Gómez/EL TIEMPO

En el Hay Festival

Juan Carlos Méndez participará en la conversación ‘Volver a los orígenes’, con Azriel Bibliowicz y Jorge Franco el primero de febrero, a las 12 del día, en el Centro de Formación de la Cooperación Española (Salón del Rey).



A las 4:30 p. m. hablará sobre su libro con Julio Olaciregui y Rosalba Tejeda Mendoza, en la Fundación Universitaria Los Libertadores Orillas Mandarache.



CARLOS RESTREPO

CULTURA Y ENTRETENIMIENTO

En Twitter: @Restrebooks