Jorge Celedón estrena 'Acércate al amor', sobre el maltrato a la mujer

Con dulces palabras y un video muy simbólico, que ilustra distintas formas de maltrato, el cantante vallenato Jorge Celedón les canta a las mujeres: “quédate mejor soltera, hallarás quien te valore y no ese que hasta pega”.

En vista de que estas agresiones siguen aumentando en vez de disminuir, Jorge Celedón y Sergio Luis Rodríguez estrenarán el 10 de mayo en todas las plataformas digitales su canción ‘Acércate al amor’, la cual invita a las mujeres a crear conciencia frente al maltrato en sus entornos cotidianos.



Asegura, además, que esta canción "ya le hacía falta al vallenato". Luego de cantarle a Colombia, al amor y al desamor, decidió junto con el rey vallenato Sergio Luis Rodríguez enviar un mensaje al mundo para generar conciencia frente a una problemática tan común.



“Esperamos que en Colombia y en el mundo se sientan identificados con esta canción y que sea una voz de alerta que se convierta en himno para todas las personas que de una u otra forma han sido víctimas del maltrato”, explica Sergio Luis.



Los dos concuerdan que desde que cantaron ‘Acércate al amor’ en el estudio se dieron cuenta de que sería el primer sencillo que lanzarían de su nuevo disco. “No aguanté más de ver tantos casos de maltrato y pensé que este era el momento de lanzarla porque las cifras siguen en aumento”, asegura Celedón.

La invitación es a que las mujeres se acerquen al amor y se alejen de aquellos que dicen quererlas cuando las golpean, porque eso no es amor, afirman los artistas. Así mismo, le cantan a las mujeres para que no aguanten el maltrato solo porque su pareja les da un buen carro, una estabilidad económica o porque tienen hijos juntos.



Piden que las mujeres no se amarren a un hombre maltratador por nada del mundo. “Es mejor quedarse soltera a estar mal acompañada. Ábrele las puertas a otras opciones porque eso no es amor”, apunta Celedón.

Esta canción que marca el inicio de lo que será el nuevo disco de Jorge Celedón y Sergio Luis, que según este último, trae lo mejor de la esencia vallenata con letras de amor, desamor y conquista. Para él, este álbum marcará un punto importante en la historia musical de los dos y le dará a Colombia lo que le hace falta: mensajes positivos.