Jesse y Joy se unen con J Balvin para cantar ‘Mañana es Too late’

Luego de tres años sin traer música nueva, los hermanos mexicanos Jesse y Joy vuelven este 2019 con un nuevo álbum, y hoy, dan un segundo avance de lo que fue su regreso a los estudios de grabación y lo que será su llegada de nuevo a los escenarios.



‘Mañana es too late’ es el segundo sencillo que se conoce del nuevo trabajo discográfico de la agrupación, luego del estreno de ‘Te esperé’ en noviembre del año pasado, se trata de una canción que cuenta con la colaboración del cantante colombiano J Balvin.

“Coincidimos con José (J Balvin) en unos premios, somos amigos cercanos desde hace ya varios años, y estando en los camerinos le puse la canción y, cuando no habían pasado ni 20 segundos de la pista, dijo, ‘quiero montarme a este tema’ (…) Eso nos emocionó mucho. Él es uno de los exponentes más grandes del planeta en su género, así que el hecho de que quisiera participar fue todo un honor” cuenta Jesse en una conversación con EL TIEMPO.



Aunque Jesse ya había trabajado antes como productor de ‘Safari’, interpretada por Balvin, Pharrel, BIA y Sky, nunca había coincidido con el colombiano para crear algo específicamente dirigido al proyecto de Jesse y Joy.



'Mañana es Too Late rinde un homenaje a lo que los hermanos consideran que el mundo debería hacer en la actualidad: vivir el presente, conclusión a la que llegaron mientras trabajaban en su nueva música.



“Estábamos en Miami escribiéndola y mientras tanto hablábamos de la forma en la que se está pasando la vida, en cómo el tiempo se está pasando mucho más rápido que antes, incluso en la música, siempre se está esperando que viene después de un estreno”, agrega Jesse.



Para él, es preocupante el hecho de dejar pasar la vida sin disfrutarla y teniendo constantes pensamientos del futuro rondando en la cabeza: “En el intermedio de esperar el futuro nos estamos perdiendo lo más importante que es el ahora, que la vida es hoy, es este momento (…) Ese mensaje tan poderoso quisimos ponerlo en esa canción y así es como nace ‘Mañana es Too Late’”, reflexiona.



Aunque todavía no se conoce mucho del nuevo álbum con Joy, Jesse promete que será el mejor disco que han hecho hasta hoy: “Es un viaje de emociones (…) No queremos cumplir, queremos volarles la cabeza y el corazón. (…) Lloré, reí, brinqué, canté. Eso fue lo que sentí con lo que creamos, y, si la gente llega a sentir el uno por ciento de lo que yo sentí cuando lo escuché, me doy por bien servido” concluye.



‘Mañana es Too Late’ ya está disponible en todas las plataformas digitales.



Yaritza Acero

PARA EL TIEMPO