Molotov incendiará el Jamming Festival con su música

“La gente puede reconocer cuando lo que se hace es real, y el tiempo siempre dicta al final cómo son las cosas: ya llevamos 23 años en los escenarios, y creo que ninguna red, ningún Soundcloud o ningún grupo que tiene no sé cuántos likes se puede comparar a como sonamos en un escenario (...). Creo que con nuestras canciones tocamos fibras y generamos un efecto de antena en el que mandamos señales muy fuertes a nuestros seguidores”, reflexiona en una charla con EL TIEMPO Randy Ebright, baterista de la banda mexicana Molotov.

Precisamente, toda esa energía que destilan en tarima se podrá experimentar este sábado durante la octava edición del Jamming Festival 2019, que se llevará a cabo en el en el Hotel Paraíso Estudios, del municipio de Ricaurte, Cundinamarca, en el que los roqueros mexicanos son una de las bandas principales de la jornada.



Tras solucionar un requerimiento de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, que emitió una medida cautelar por la no cancelación de la tarifa por los derechos de las canciones que se tocarían en el evento, lo cual casi lleva a su cancelación, el festival tuvo un nuevo respiro y espera ofrecer un banquete de reggae, ritmos afrocaribeños y los clásicos del rock y el humor irreverente de Molotov.

El grupo mexicano es un viejo conocido en los recitales más importantes de Colombia y regresa con una producción discográfica, El desconecte, que retoma el formato del concierto acústico que popularizó MTV.



“Frente a eso, la verdad, queríamos revisar nuestras raíces, buscar en la esencia de algunas de nuestras canciones. Porque justamente nosotros escribimos esas canciones en una guitarra acústica (...). Es la manera más cercana de acercarse a su esencia, y pensamos que iba a ser muy interesante para nuestro seguidores”, recalca Ebright, quien tiene claro que habrá grupo para rato.



“No regresamos para sacar un disco y luego desaparecer (al hablar de El desconecte); nos queremos mantener vigentes, y, de hecho, creo que nuestros fanáticos nunca nos van a dejar jubilar (...). Vamos a seguir haciendo giras, sacar más material y no nada más estar viviendo de unos discos que salieron hace mas de una década”.

Cypress Hill es una de las bandas más respetadas del ‘hip hop’ de EE. UU. Foto: Jamming Festival

La participación de Molotov dinamiza el espectro musical que ha caracterizado en otras ocasiones al Jamming Festival. En realidad, en esta nueva edición, el público se reencontrará con propuestas musicales tan diversas como el rock de Café Tacvba, el rap contundente de los estadounidenses Cypress Hill o la experiencia en ese mismo género de Method Man y Redman, leyendas y activistas de la cultura hip hop.



Lo anterior se suma a Panteón Rococó, otros vejos conocidos de la escena ska; así como representantes del reggae, como Julian Marley, que estará tocando junto con la agrupación The Skatalites; el argentino Dread Mar I, quien le pondrá un toque romántico y emocional al género con el cual se identifica la esencia del Jamming Festival, a la par con la fuerza sonora de sus compatriotas de Todos Tus Muertos y los consagrados Gondwana, de Chile.

Julian Marley estará con Los Skatalites. Foto: Jamming Festival

También será la oportunidad de ver por primera vez al jamaiquino Chronixx 1 junto a su banda, quizá el reflejo de una nueva generación del reggae. Al igual que reencontrarse con Inner Circle, una de las bandas con mayor recorrido internacional y recordada por éxitos como Bad to the Bone, Games People Play o Bad Boys.

En el apartado de los artistas nacionales se destaca Edinson Martínez a.k.a. Donkirap, con un sonido marcado por el hip hop con el reggae y el dancehall y quien grabó junto con Bomby la canción Estamos melos.

