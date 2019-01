J Balvin, Bad Bunny y otras sorpresas de Coachella

Instagram: tame__impala

5. El rock regresa a Coachella: En 2018 fue noticia la ausencia de bandas de rock, por primera vez en la historia, entre los 'headliners' del festival. En ese entonces, el lineup estaba dominado por Beyoncé, The Weeknd y Eminem. En la edición de 2019, sin embargo, los fanáticos del rock contarán con una amplia oferta. En primer lugar, la agrupación australiana de rock psicodélico Tame Impala encabeza el cartel de los sábados 13 y 20 de abril. Y, de otro lado, la oferta se nutre con agrupaciones como The 1975, The Interrupters, Weezer y Ty Segall & White Fence.