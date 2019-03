Barcelona rinde homenaje a Gabriel García Márquez

Barcelona se enorgullece de ser una de las ciudades españolas en donde más tiempo vivió el escritor Gabriel García Márquez.



Para honrar su memoria, consulado de Colombia en esa ciudad y Casa América Catalunya se unieron, para dedicarle una semana a recordar el legado del Premio Nobel de Literatura colombiano, del 6 al 13 de abril, poco antes de cumplirse los cinco años de su partida.

Según informó el diario español ‘La Vanguardia’, este encuentro, que reunirá a varios escritores se llamará ‘El rastro de Gabo en Barcelona’.



“La idea surgió porque un amigo periodista me contó los intentos de que la calle Caponata llevara el nombre de García Márquez. ¿Por qué no intentar algo parecido de nuevo? Otro amigo periodista me dijo luego que, habiendo sido Barcelona una ciudad tan importante para él, su huella estaba difuminada y la gente no la percibía de una manera clara”, le contó la cónsul colombiana Pilar Calderón al diario.



La funcionaria recordó que Barcelona fue una ciudad que tuvo un papel protagónico en la movida literaria de América Latina, desde la época del ‘Boom’.

“Resulta conmovedor constatar el interés que suscita Gabo en esa ciudad tan querida”, le dijo Gonzalo García Barcha, hijo del autor de ‘Cien años de soledad’, en un mensaje enviado a los organizadores en agradecimiento por el homenaje.



Según el informativo, entre los invitados se destacan Laura Restrepo, Juan Pablo Villalobos, Santiago Roncagliolo y Rodrigo Fresán. A ellos se unen Jaime Abello Banfi, director de la Fundación García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI) y el cronista Alberto Salcedo Ramos.



En el marco de este evento, también se presentará la ruta Gabo en Barcelona, focalizada en el barrio de Sarrià.