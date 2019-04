La lectura y su reto de cautivar nuevos públicos

¿Cómo enamorar a los niños y jóvenes de la lectura, en una época en la que se convive con otros soportes como el celular, los videojuegos, la televisión y Net-flix? ¿Qué desafíos enfrentan bibliotecarios y promotores de cara al fenómeno migratorio?Esos serán temas centrales del 14.° Congreso Nacional de Lectura, que cumple 25 años y organiza Fundalectura (Fundación para el Fomento de la Lectura), en la Feria Internacional de Libro de Bogotá (Filbo), del 25 al 27 de abril, en Corferias.

De hecho, el título de esta edición prepara a sus participantes para sus jornadas de este encuentro: ‘Coordenadas abiertas: lecturas y escrituras en tránsito’. Serán seis conferencias, tres paneles, tres conversatorios y nueve talleres prácticos cuidadosamente curados.



“Este es el congreso más antiguo que piensa en la formación de los bibliotecarios, los docentes, los promotores y de la gente que realmente está trabajando en terreno con las comunidades”, explica Diana Rey, directora de Fundalectura.



Uno de los objetivos es que estas personas, que llegan de diferentes lugares del país, vuelvan a sus territorios con herramientas prácticas de trabajo.



Rey explica que la idea de los talleres es mirar caminos para cautivar públicos y escenarios que no son tan sencillos de entender para la promoción de lectura.

Por eso, el congreso tiene varios ejes. Uno de ellos se dirige a los jóvenes, que por tradición –como dice Rey– son una audiencia un poco complicada de atraer a las bibliotecas.



Pero, resalta que “son un público que nos sigue sorprendiendo, que sí está pegado a las nuevas tecnologías, que es subestimado y que, contrario a lo que se cree, leen mucho. Lo importante es encontrar herramientas para que su criterio de selección de contenidos sea mejor”.

Migración y ruralidad

Otro de los grandes apartados del encuentro analizará la manera de trabajar con los migrantes no solo de Venezuela, sino como fenómeno en todo el país y la región. Es el caso de los que llegan de Ecuador o de los que deben dejar sus regiones por culpa de la violencia.



“Los bibliotecarios, promotores y profesores se están enfrentando a esta realidad que nos atropella a todos. Hoy, nuestras bibliotecas reciben familias que vienen de distintas latitudes buscando caminos para reintegrarse o encontrara una nueva vida”, dice Rey.



En ese sentido, la biblioteca pública es un escenario de emprendimiento y búsqueda de nuevos caminos.



Y con los migrantes, otro de los ejes transversales que se analizarán durante el encuentro será la ruralidad.



La preocupación surgió luego de un trabajo que Fundalectura adelantó el año pasado en las ocho localidades rurales de Bogotá, de la mano con la Secretaría de Cultura del Distrito y el Ministerio de Cultura.



“La realidad que nos encontramos es impresionante. Hay veredas de Ciudad Bolívar que están a seis horas de la biblioteca pública más cercana. Es una población desatendida, que no se había medido hasta la última Encuesta Nacional de Lectura, y no sabemos muy bien qué hacer con estas audiencias”, anota Rey.



Enfocada en los públicos juveniles y rurales, la programación incluye el análisis de dos casos exitosos de promoción de lectura en Argentina y Portugal.



Por un lado, la idea del profesor argentino Pablo Maurette, quien a finales del año pasado creó la iniciativa #Dante2018, que invitaba a hacer una lectura de La divina comedia a través de redes sociales, y que fue un éxito con repercusión internacional. Y, por otro, el caso del bibliotecario luso Nuno Marçal, creador de la Biblomóvel, una muestra itinerante que llegó a zonas de cuatro localidades rurales de Proença-a-Nova, Portugal.



“Lo curioso es que gran parte de su población son adultos mayores que se han convertido en lectores apasionados, gracias a esta biblioteca móvil. Es gente que está en tránsito entre la ruralidad y la ciudad, o que trabaja en zonas productivas agropecuarias”, dice Rey.



De allí la importancia de comenzar a pensar la lectura desde la ruralidad. “El bibliotecario público se ha convertido en una suerte de líder social. En estos lugares pasa todo, aparte de ser centros de conocimiento. Allí pasan la violencia, los niños no escolarizados y las ideas de emprendimiento”, concluye la directora de Fundalectura.



CARLOS RESTREPO

CULTURA Y ENTRETENIMIENTO

@Restrebooks