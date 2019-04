Mulato, la editorial que le apuesta al teatro

El 'clown' y profesor universitario británico Barnaby King ha visitado varias veces Colombia, en donde ha creado festivales como el Clownencuentro, que este año será en Cali.



Durante su estadía en el país, King fue desarrollando una investigación que se centraba en las diferentes formas en las que se asume el arte de payaso en Colombia, más allá del teatro y más cerca de la cotidianidad: el payaso de circo, el payaso de restaurante, un fenómeno propiamente criollo, el payaso hospitalario, y el payaso de la cultura ciudadana, que empezó a impulsar el exalcalde de Bogotá Antanas Mockus.

Con ese material, el artista escribió el libro 'Clowning as Social Performance in Colombia. Ridicule and Resistance', que fue publicado por la editorial Bloomsbury de Inglaterra. Ahora, el libro llega a Colombia, en una versión de la Editorial Mulato, traducida por Carlos y Édgar Cárdenas, y que en español se titula 'Ridiculez y resistencia. El clown colombiano y su rol social'.

Este es uno de las tres nuevos lanzamientos de la editorial, un proyecto de la Fundación Mulato, que también tiene la librería Tienda Teatral.



Los otros dos son 'Los papeles del infierno', que conmemora los 50 años del lanzamiento de esta obra del maestro Enrique Buenaventura, y 'Ascuas y azufre - Historia de Navidad - Las del agua y del fuego', de Juan Diego Arias, el nuevo dramaturgo del Teatro Libre.



Según cuenta Andrés Chávez, director de la Fundación Mulato, la obra de Buenaventura es muy apreciada por los estudiantes de teatro para montar piezas cortas, pues el director y dramaturgo fundador del Teatro Experimental de Cali (TEC), creó una especie de collage que estaba compuesto por ocho título.



“Eso aparte de todo el valor histórico que tiene como obra sobre la política de la época (1968), pues habla de la violencia en el entorno urbano, de cómo la violencia en Colombia llega a las casas, a todos los niveles al interior de la sociedad, y eso lamentablemente sigue muy vigente”, dice Chávez.



El libro, que se lanza en colaboración con el TEC y el CITEB (Centro de Investigación Teatral Enrique Buenaventura), reúne la última revisión que el maestro hizo de su método de creación colectiva, unos textos inéditos del director que fueron reunidos por su viuda, Jacqueline Vidal, y las ocho obras de Los papeles del infierno (usualmente solo se conocen cuatro).



El libro de Arias, por su parte, reúne las obras que este joven dramaturgo ha escrito para el Libre, empezando con 'Ascuas y azufre', una corrosiva comedia sobre la corrupción judicial. El prólogo de esta publicación fue escrito por Jorge Plata, uno de los integrantes históricos del grupo, que además actúa en 'Ascuas y azufre'.

¿Dónde encontrarla?

En la Feria del Libro, la Tienda Teatral tiene dos estand: uno en el 145 del piso 1 del Pabellón 3 y el otro en el 123 del Pabellón 18.