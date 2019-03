Foo Fighters, Tenacious D y Weezer se tomarán a Bogotá

La banda de Dave Grohl quiere volver a roquear en el país. Foo Fighters mostrará en vivo un poco de su más reciente producción, Concrete and Gold, en la que él y sus músicos consiguieron dar una tonalidad nueva al género que los define con canciones como Sunday Rain (con el exbeatle Paul McCartney) y Run y The Sky is a Neighbourhood, que suman a un tejido de éxitos en nueve álbumes de estudio.

Foo Fighters estará el primero de octubre en el estadio El Campín de Bogotá, cuatro años después de haber protagonizado un emotivo concierto, también en el mismo escenario, y ahora junto a Tenacious D y Weezer.



La banda retoma así un camino cargado de recuerdos. Para muchos fue uno de los mejores conciertos de su vida, ya que entregó la energía de un rock duro pero totalmente masticable, sumado a unos músicos eficientes en activar sobrecargas de energía emocional sin perder el control y con el acompañamiento de un Dave Grohl que siempre destila una simpatía desbordada por sus fanáticos.

Dave Grohl, vocalista de Foo Fighters. Foto: Sebastião Moreira / EFE

Tanto que hasta en esa mítica presentación decidió convertir la canción Monkey Wrench en la canción de Bogotá. Posiblemente se repita la historia y en el nuevo concierto brote ese coro emotivo acompañado con las luces de los teléfonos celulares de casi 40.000 personas, que le dieron un matiz especial a ese himno de la banda estadounidense.



En su segundo concierto en Bogotá, Foo Fighters tendrá la oportunidad de sacar provecho en vivo de Concrete and Gold, que se ha definido como un proyecto de muchas capas dentro del rock.



Grohl, quien ya tiene la experiencia de haber sido el baterista de los míticos Nirvana y se ha movido como productor de experimentos interesantes dentro del género que habita y ahora no tiene miedo de amplificar el poder de su guitarra al máximo, acariciar un poco de folk, sin salirse mucho del estilo que los ha definido en una carrera que comenzó en 1994.

Pero, hablando de lo que significa para el público, este concierto no será una sola experiencia de reencuentro con otros éxitos como Everlong, My Hero, Learn To Fly, All My Life, Times Like These, Best of You, The Pretender y These Days, pues Foo Fighters no serán los únicos en el escenario.



En efecto, compartirán escenario con el grupo estadounidense Weezer, cultores de grandes éxitos dentro del rock independiente de Estados Unidos. Ellos son los artífices de de canciones como Buddy Holly, Say it Ain’t So o Hash Pipe, consideradas como algunas de sus composiciones más populares del género.



Liderada por Rivers Cuomo, un cantante y guitarrista que tras una juventud marcada por el amor al heavy metal, el cabello largo y gafas gruesas decidió cortar un poco con todo eso –menos con el estilo de sus lentes–para ofrecerle al mundo piezas musicales de culto como The Blue Album, que definió mucho de ese sonido de pop y rock que estaba cultivándose en 1994.



Tres años después vino Pinkerton, una producción un poco más madura y hasta incomprendida, pero que también dejó su huella.

Asimismo, hubo tiempo para hacer un disco que les rindiera un homenaje al color rojo y al verde; uno que otro experimento fallido en una receta musical que, sin embargo, es fiel a ese principio que han mantenido Cuomo y sus secuaces musicales: sorprender.



Ahora, Weezer no solo toca por primera vez en Colombia, sino que lo hace con un nuevo trabajo musical, The Black Album –jugando de nuevo con los colores como elemento unificador en su recorrido artístico– en el que tienen material para hacer un recorrido nostálgico de ese rock que tuvo un cierto halo nerd en una época en la que ese título no tenía la popularidad de la que ahora goza. Ese es el aporte más importante del grupo de Los Ángeles, que viene explorando y explotando un poco el pasado con un compilado de nuevas versiones de clásicos de bandas como A-Ha, Tears for Fears, Eurythmics, Toto y Black Sabbath.



A diferencia de Foo Fighters, que vienen no solo con una energía renovada y nuevo material, Weezer inyectará una dosis de nostalgia rasgada con rock, con la premisa de –posiblemente– explotar sus grandes éxitos de antaño. Claro, también habrá espacio para que The Black Album se asome por momentos en su primer toque en El Campín, con propuestas como Can’t Knock the Hustle, Zombie Bastards o The Prince Who Wanted Everything, en la que rinden tributo al cantante Prince.

A ellos también se suma Tenacious D, el proyecto roquero liderado por el músico y actor Jack Black (famoso por películas como Escuela del rock, King Kong, El descanso y otras), junto al guitarrista Kyle Gass.



Algunos de sus discos más populares son Tenacious D (2001), The Pick of Destiny (2006) y Rize Of The Fenix (2012). Se trata de una divertida propuesta de rock que rinde un homenaje al heavy metal, aprovechando a un Jack Black que siempre se desata y destila humor en el escenario, y que ya es considerada de culto.

Boletería del concierto

Las entradas para este espectáculo estarán disponibles en una venta anticipada exclusiva para clientes de los Bancos Aval desde el 27 de marzo a las 10:00 a.m. hasta el 29 de marzo a las 10:00 p.m.



La venta general será a partir del 30 de marzo a las 10:00 a. m. a través de www.eticket.co (solo tarjetas de crédito) y en el centro de atención de llamadas de Eticket (+ 57-1-794 -09-00), y en las tiendas Jumbo (Medellín, Bogotá, Barranquilla, Cali).



